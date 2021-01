Sheryn Regis, naging emosyonal sa paghingi ng paumanhin sa anak

MAYNILA -- Hindi napigilan ni Sheryn Regis ang maging emosyonal sa sorpresang natanggap sa naging pagbisita niya sa "Magandang Buhay."

Nitong Martes, matapos aminin ang hirap na malayo sa anak ay nakausap ni Sheryn sa pamamagitan ng Zoom ang anak niyang si Lourdes "Sweetie" Echiverri na nakabase sa Houston, Texas.

"Ngayon na nandito ako sa Pilipinas, it's really hard na malayo sa anak. Eighteen na siya this coming February 11 at wala ako," ani Sheryn na iginiit na hindi siya makakabalik sa Houston dahil sa problemang pangkalusugan.

"It's too risky for me kasi feeling ko hindi ako ganyan ka-strong sa katawan. 'Yung stopover namin kailangan dalawa talaga before makarating ng Houston, Texas kaya ganoon. So ang hirap," ani Sheryn.

Sa pang-umagang programa ng ABS-CBN, hindi na napigilan ni Sheryn ang maging emosyonal sa paghingi ng paumanhin sa anak dahil hindi siya makakauwi para sa ika-18 kaarawan nito.

"I'm so sorry, Sweet, I won't be there. Thank you for understanding. Kung ibang anak ito, 'Mommy, it's my 18th birthday and you are not here.' She said na, 'Mommy, it's fine, it's fine. I don't want you to risk your health or whatever. Naiintindihan niya ako," ani Sheryn sa anak.

"Sweetie, I know I'm not a perfect mom, I'm not always there for you. But always remember that I'm here. It's really hard for me to be here and you are there and we can not even talk as in like for 24 hours. I can not do that because we have a different time zone but I still understand and you understand me, thank you," dagdag ni Sheryn.

Sagot naman ni Sweetie, nauunawaan niya ang kanyang magulang.

"It's okay. There are going to be many more days that you are going to here with me," ani Sweetie na iginiit din ang pagmamahal sa ina.

Taong 2016 nang sumailalim sa operasyon si Sheryn dahil sa thyroid cancer.

Ayon kay Sheryn, ang kanyang anak ang naging lakas at inspirasyon niya para lumaban. Cancer-free na ngayon si Sheryn.

Sa programa, sorpresa rin ang pagpayag ni Sheryn at ni Sweetie na awitin ang ilang linya ng "Come on In Out of the Rain," na isa sa mga pinasikat ni Sheryn.

