MAYNILA -- Marami pang aabangan sa huling tatlong araw ng sikat na seryeng "Pira-Pirasong Paraiso."

Ito ang ibinahagi ni Elisse Joson, isa sa mga bida ng serye, sa naging pagbisita sa "Showtime Online U" nitong Huwebes.

"Sa susunod na mga araw grabe na, kailangang kapitan, dahil todo-todo na ito. This is the final, 'huling laro' kaya sana po ay panoorin niyo 'yan. Kasi sa tatlong araw na 'yon ay maraming-marami pa ang mangyayari," ani Joson.

Sa panayam, naibahagi rin ni Joson ang isa sa mga bagay na ginagawa ng mga bida ng serye.

"Sina Charlie (Dizon), Alexa (Ilacad) at Loisa (Andalio) kapag mayroon kaming iyakan na eksena 'yung todo dramahan o sakitan pagkatapos talagang mag-cut ni direk, diretso tawanan na 'yon, 'yung parang walang nangyari," ani Joson.

Sa huli, nagpasalamat si Joson sa lahat ng mga manonood at sumusuporta sa "Pira-Pirasong Paraiso."

"Siyempre gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga nanood at sumupora sa 'Pira Pirasong Paraiso.' Kaya sana po sa huling tatlong araw ay huwag po kayong bibitaw at samahan niyo pa rin kami. Makita pa sana namin ang inyong tweets, comments kasi lagi po namin 'yang tinitingnan at binabasa. Siyempre nakakataba ng puso lahat nang sinasabi niyo. Thank you so much to everyone, 'Pira-Pirasong Paraiso: Ang Huling Laro' panoorin po natin,'" paanyaya Joson.

Sa direksiyon nina Raymund Ocampo at Roderick Lindayag, mapapanood ang nalalapit na pagtatapos ng "Pira-Pirasong Paraiso" sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live, iWantTFC, at TFC.

