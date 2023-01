MAYNILA -- Naging biktima ng bullying noon ang mang-aawit at kompositor na si Ogie Alcasid, ayon sa kuwento ng kanyang misis na si Regine Velasquez.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, naikuwento ni Velasquez ang hindi magandang karanasan ni Alcasid noong nag-aaral pa ito dahil sa pagiging maliit nito.

"They used to put hiim in the locker and leave them there," ani Velasquez. "Kasi kasya siya doon sa locker. They leave them there. But look at him now he is Ogie Alcasid."

Nagbahagi si Velasquez ng kanyang saloobin tungkol sa bullying matapos na maikuwento ng isang dream chaser ng "Dream Makers" na bisita sa "Magandang Buhay" na naging biktima siya ng bullying noon sa paaralan.



May payo rin si Velasquez sa kapwa niya magulang.

"It's okay to fight, especially kung hindi kayo ang nag-uumpisa. Ako 'yung anak ko sinasabihan ko if someone is going to bully you, you have to fight because mommy is not there," ani Velasquez na may isang anak, si Nate, kay Alcasid.

