Napuno ng katatawanan ang “Bad Romance” challenge nina Daniel Padilla, Joshua Garcia, at Zanjoe Marudo para sa “Truth and Dare” fundraiser ng ABS-CBN.

Nagsama-sama ang 3 sikat na aktor ng Kapamilya network kasama pa ang basketbolistang si LA Tenorio at Hyubs Azarcon para makahikayat sa publiko na magbigay ng donasyon para sa mga biktima ng bagyong Odette.

Isa sa ginawa ng 5 ay ang sikat na challenge sa TikTok kung saan isa-isa nilang kakantahin ang chorus ng awitin ni Lady Gaga na “Bad Romance.”

Unang sumabak si Marudo na maagang nagpatawa kay Padilla. Lalo pa silang nagtawanan nang mahirapang tapusin ni Garcia ang kaniyang pagkanta.

Hindi naman nakalusot sa kantiyawan si Tenorio kahit na nakasama lang nila sa online meeting. Matagal ding nakakanta si Padilla dahil natatawa ito sa kaniyang gagawin at mga kasama.

Ilan lamang sila mga artista ng ABS-CBN na nakiisa sa sunod-sunod na fundraising activities para sa mga nasalanta ng bagyo.

Nauna nang sumalang si Garcia mag-isa kasunod sina Paulo Avelino at JC de Vera.

For cash donations:

BANK NAME: BDO

ACCOUNT NUMBER: 0039302-14711

SWIFT CODE: BNORPHMM

BANK NAME: BPI

ACCOUNT NUMBER: 4221-0000-27

SWIFT CODE: BOPIPHMM

BANK NAME: PNB

ACCOUNT NUMBER: 1263-7000-4128

SWIFT CODE: PNBMPHMM

For international donations:

Text HELP4PH to 24365 (US only)

Visit: abscbnfoundation.org

Mail to: ABS-CBN Foundation International

432 N Canal St. #21 South Francisco CA 94080