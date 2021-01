Jameson Blake at Charlie Dizon, tampok sa Valentine's episode ng 'MMK'

MAYNILA -- Matapos magtambal sa pelikulang "Four Sisters Before the Wedding," muling magkakasama sina Charlie Dizon at aktor na si Jameson Blake para sa Valentine's episode ng "Maalaala Mo Kaya" (MMK).

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, nagbahagi sina Charlie at Jameson ng ilang detalye tungkol sa kanilang natatanging pagganap sa "MMK."

"Siyempre kailangan po ang kilig-kilig, kumbaga magkakilala na kami ni Jameson dati pa. So, mas komportable na rin po at 'yun ang gusto ko kay Jameson madali siyang kausap sa ganun po, hindi siya maarte," ani Charlie.

"Sa February 13 po ang 'MMK' episode naming dalawa ni Jameson. Sana po ay abangan niyo ang istorya ng pagbangon ng 'MMK' naming dalawa," dagdag ni Charlie.

"Ito pong 'MMK' is directed by Nuel Naval. Abangan niyo po," dagdag ni Jameson.

Kuwento pa ni Charlie sa "Magandang Buhay," bago pa sila mag-artista ay nagkakilala na sila Jameson dahil sa isang commercial.

"Nung time na 'yon hindi siya dapat ang ka-partner ko sa commercial. Parang biglang pagdating sa shoot siya na ang partner ko. Tapos nung nandito na kami sa showbiz, sa 'Four Sisters Before the Wedding' naman po, iba rin ang dapat partner ko roon. Tapos biglang na-cancel kasi nagka-pandemic, na-delay, pagbalik biglang si Jameson ulit," ni Charlie.

"It's meant to be," ani Jameson na ibinahagi ang nagustuhan niya sa samahan nila ni Charlie.

"Siguro nandoon na kasi ang chemistry. We've known each other kasi dati pa, so parang konting adjustment lang kapag mag-work kami ulit," ani Jameson na ibinahagi rin sa naging pagbisita niyo noon sa "Magandang Buhay" na siya ay single.



