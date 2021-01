Charlie Dizon, nagpasalamat sa kanyang 'fairy god ate' Iza Calzado

MAYNILA -- Nagpasalamat si Charlie Dizon kay Iza Calzado na aniya ay tinuturing niyang "fairy god ate."

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, binalikan ni Charlie kung paano nagsimula ang magandahang samahan nila ni Iza. Una silang nagkasama sa pelikulang "Pandango sa Hukay" na kalahok sa Cinemalaya.

Ayon kay Charlie, si Iza ang nagrekomenda sa kanya para sa pelikulang "Fan Girl" kung saan siya nagwagi bilang best actress sa 2020 Metro Manila Film Festival (MMFF).

"Nag-back out po ang first choice, so kailangan nilang magmadali kasi in two days magshu-shoot na sila. Sakto kausap ni Ms. Iza ang producer. Sinabi ni Ms. Iza na i-try niyo si Charlie na mag-audition. Minessage po nila ako 11:30 ng gabi sa Instagram pa. Buti nakita ko po," ani Chalie.

"Wala akong idea about 'Fan Girl,' pinuntahan ko lang po talaga kasi wala rin po akong work. Tapos nakita ko na si direk Tonet (Antoinette Jadaone) ang direktor at si Paulo (Avelino) ang kasama. Pero wala akong idea kung ano ang role ko, kung ano ang gagawin. Tapos after nung audition sinabi nila na 'ikaw na.' Tapos sinabi nila na actually si Iza ang nag-refer sa iyo. Minessage ko siya na 'Ms. Iza, nakuha ko po yung role, thank you,'" dagdag ni Charlie.

Sa katatapos na "MMFF," nagkatapat pa sina Charlie at Iza para sa best actress, pero sa huli si Charlie ang nag-uwi ng tropeo na labis ring ikinatuwa ni Iza.

"Ms. Iza, thank you so much po. Sobrang na-appreciate ko po ang lahat ng tulong niyo at kind words na sinasabi niyo. Lagi kong sinasabi sa kanya na forever akong magiging grateful sa kanya na parang nakahanap ako ng... lagi kong sinasabi na fairy god ate ako siya, parang nakahanap po ako ng ate rito na magga-guide talaga. Kaya thank you Ms. Iza, I love you," ani Charlie.

Sa "Magandang Buhay" ay nakatanggap ng mensahe si Charlie mula kay Iza na binati siya sa kanyang pagkapanalo sa MMFF. Hiling din ni Iza ang mas marami pang biyaya para kay Charlie. Giit din niya lagi lang siyang nandiyan para suportahan si Charlie.



