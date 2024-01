What is Erik Santos' advice to sister Hadia?

Photo from Hadia Santos' Instagram account.

MANILA — As she takes on acting with the new youth-oriented series "Zoomers," Hadia got this advice from her brother, Erik Santos.

"My brother po, hindi niya po nakakalimutan na sabihin sa 'kin na always be kind sa lahat and be professional, gawin 'yung best sa lahat, kasi 'yung opportunity po na nabibigay sa 'kin hindi po lahat makaka-experience," Hadia recalled.

"Lagi niya pong sinasabi na maging grateful ako and maging thankful and maging mabait po palagi," she added.

With the mark that Erik made in the showbiz industry, Hadia is glad that she is finally carving her own path.

"Growing up po kasi sinasama na po ako ni Kuya rito sa ABS-CBN. Baby pa lang po ako lagi niya po akong kasama sa ASAP, sa mga workshop and nakikita ko po kasi kung paano 'yung life ng mga artista on camera and behind the camera, growing up po talaga hindi ito 'yung path na gusto ko, nung bata po ako gusto ko talagang maging teacher," Hadia recalled.

"Paiba-iba po kasi talaga eh kasi mahiyain po ako, hanggang ngayon naman but over time na-realize ko na parang gusto ko palang mag-artista but not singing kasi si Kuya po bumibirit siya eh ako chill lang 'yung kaya ko, hindi naman po ganoon kataas 'yung boses ko," she added.

"Hindi naman po maiiwasan 'yung siyempre magkapatid po kami, iko-compare pero feeling ko po kasi kapag sa singing mas iko-compare since hindi po magkapareho 'yung pagkanta namin."

With 10 episodes, "Zoomers" will air weekdays at 10:15 p.m. after "Can't Buy Me Love" via Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5 and The Filipino Channel.

