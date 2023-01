Coco Martin. Handout



MANILA – Coco Martin teased what viewers can expect from his upcoming show, the ABS-CBN series adaptation of "FPJ's Batang Quiapo," now that they have already begun filming.

In an interview on the sidelines of his press conference on Monday, Martin said they have finished editing the first episode of the series.

"Tapos na namin 'yung Day 1 na episode. Sobra akong proud, ibang-iba siya sa 'Probinsyano.' Ibang-iba 'yung treatment, 'yung camera works," he said.

"Sabi ko nga, kailangan nating makipagsabayan sa international. Lalo na ngayon, 'yung mga telenobela natin, kinukuha ng Netflix and kung ano-ano pang [streaming service]. Ihanda na natin, in case mapansin tayo or magustuhan nila," he added. "Siguro ito na 'yung tamang panahon para i-upgrade naman natin ang ginagawa natin. Paghandaan na natin kung sakali na magustuhan nila yung proyekto."

Martin also discussed the possibility of casting the same actors from "Ang Probinsyano" in "Batang Quiapo."

"Actually hindi mo maiiwasan kasi ang na-guest ko sa 'Probinsyano,' 400 plus na actors. Ang isa sa naging pinakamalaking problema ko nung nasa 'Probinsyano' na ako, halos nauulit na 'yung mga artista. Kasi dumating ako sa pagkakataon na wala na ako ma-guest. Talagang lahat halos na-guest ko na. Nahihirapan na kami mag-casting," he said.

"Kaya sabi ko nga, talagang mauulit na ma-guest ko [sa 'Batang Quiapo'] 'yung mga na-guest ko sa 'Probinsyano' kasi halos lahat na-guest ko eh. Masaya para sa ating lahat kasi ang kailangan natin ng hanapbuhay," he explained.

"Mas gusto ko nga 'yun kasi alam na nila kung paano ako katrabaho. Hindi ka na mahihirapan pa, hindi ka na makikisama pa. Kasi kapag nagtrabaho kami, diretso, mabilis. Wala kaming inaaksayang pagkakataon kasi alam naman natin kung gaano kahirap, lalo na ngayon dahil 12 hours na lang [ang taping] so dapat productive."

Aside form Martin, "Batang Quiapo" also stars Lovi Poe and screen veteran Charo Santos-Concio.

The modern retelling of the 1986 film is produced by Dreamscape Entertainment, the same ABS-CBN unit behind "Ang Probinsyano" and Martin’s own CCM Film Productions.

Related video: