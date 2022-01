Wendell Ramos nagbigay ng negosyo sa lolong nakulong sa pagnanakaw ng mangga

MAYNILA — Alok ng aktor na si Wendell Ramos ang bagong negosyo para sa lolong nakulong sa Pangasinan dahil sa pagnanakaw umano ng mangga.

Sa kanyang Instagram post, nagbigay si Ramos ng isang stall, mga meat product at mangga para makapagsimula si lolo Nardo Flores sa kanyang kabuhayan.

"Mission accomplished! LOLO NARDO’s dagdag KABUHAYAN, munting mga REGALO at NEGOSYO mula po saamin ng @ifranchise.bscorp, @ofwfamilyclub at @wendeli_meathouse. Ang @wendeli_meathouse, @ifranchise.bscorp kasama ng aming CEO @krish_official2022 at sa lahat ng bumubuo ng @ofwfamilyclub, kami po ay nagpapasalamat sa DIYOS AMA ...unang una sa lahat," ani Ramos.

Nagpasalamat si Ramos sa lahat ng tumulong para maging posible ang kanilang handog kay Lolo Nardo.

"At sa mga taong patuloy na sumusuporta at nagtatangkilik sa aming mga negosyo, kayo po ang dahilan kaya nagagawa namin ang patuloy na balik tanaw para sa mga kapwa natin katulad po ni LOLO NARDO. Umasa po kayo na ang @igivebyifranchise foundation po namin ay patuloy at mananatiling tutulong sa abot po ng aming makakaya. Maraming salamat po sa inyong lahat," dagdag pa niya.

Matapos mag-viral sa social media ang kuwento ni Flores, bumuhos ang tulong para sa kaniya.

Mismong mga taga-Asingan police ang nag-ambagan para makatulong sa pagbuo ng P6,000 pampiyansa.

Pansamantalang pinalaya si Flores nitong Huwebes matapos makapagpiyansa.

