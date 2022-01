MAYNILA -- Isang bagong buhay ang mayroon ngayon ang "Pinoy Big Brother: 737" big winner na si Miho Nishida sa Japan.

Nagdesisyon si Nishida na bumalik sa Japan noong Agosto 2020 matapos na maapektuhan ang karera sa showbiz dahil sa pandemya.

Sa eksklusibong ulat ng "Kapamilya Update" ng ABS-CBN Entertainment, ibinahagi ni Nishida ang dahilan sa desisyon niyang magbalik sa Japan at kung ano na ang mga bago sa kanyang buhay.

"Inisip ko wala kaming taping, wala lahat. Kasi nga dahil sa virus. Parang naisipan ko since Japanese citizen ako ay umuwi muna ako sa bansa ko sa Japan para magtrabaho. Kasi ang inisip ko wala namang mangyayari kahit nasa bahay nakatengga. Safe nga pero wala naman tayong kakainin. So inisip ko na lang na umuwi ako,” ani Nishida na ngayon ay nagtatrabaho sa isang aesthetic salon.

"Ang ginagawa ko ay nagpapaganda ako ng isang tao. Like tayong mga babae, tinutubuan tayo ng buhok sa kili-kili. Ang ginagawa ko dun ay para siyang waxing pero ang maganda dun hindi na siya tutubuan ng buhok. Para hindi na siya mag-shave. Gumagawa din kami ng pampapayat. Kumbaga gumagamit kami ng machine para pumayat,” kuwento ni Nishida.

Maliban sa bagong trabaho, inamin din ni Nishida na mayroon siyang bagong pag-ibig. "Ordinary na tao, non-showbiz po at ang work niya ay businessman," dagdag ng aktres.

Pag-amin ni Nishida, malaki ang epekto ng pandemya sa kanyang buhay bilang isang artista.

"Itong pandemic sa akin parang ang laking pinagbago sa akin. Dati at hanggang ngayon naman iniisip ko gusto ko magka-project at gusto ko mag-work, kumbaga work lang ang iniisip ko. Pero itong pandemic ang nangyari naging matured din ang pag-iisip ko dahil kinaya ko na lumipad sa (ibang) bansa sa pandemic na hindi ko alam kung saan ako mag-i-start actually," ani Nishida.

"Kahit bansa ko ito, actually parang naninibago ako kasi five years din ako sa Pilipinas nag-aartista. Kumbaga nanibago ang buhay ko na nag-work ako na parang normal na tao," dagdag ni Nishida.

Ayon kay Nishida, nais pa rin niyang makabalik sa showbiz at kung mabibigyan ng pagkakataon ay nais niyang mag-focus sa pagsasayaw at pag-arte.

"Gusto kong bumalik sa showbiz. Kung babalik ako sa showbiz gusto ko mag-focus sa dancing. Kasi before nagsho-'Showtime' ako 'yung GirlTrends at gusto ko rin mag-focus sa acting. Nae-enjoy ko kasi 'yung acting masaya siya parang marami kang nakikita ka sa sarili mo na hindi ikaw," ani Nishida.

Aniya, kung babalik siya ng showbiz ay pangarap niyang maging makapareha ang aktor na si Paulo Avelino. Nais din niya na muling makatrabaho ang aktres na si Angelica Panganiban na aniya ay idolo niya.

Sa huli, nagpasalamat si Nishida sa lahat ng kanyang mga tagahanga na patuloy na nagpapahatid sa kanya ng suporta at pagmamahal.

"Until now nagme-message kayo na 'kamusta, ingat ka diyan Miho' ganyan. Kahit wala ako sa showbiz ngayon, nandiyan pa rin kayo to support me kung ano ang ginagawa ko ngayon. Happy ako dahil nandiyan pa rin kayo kahit wala ako sa posisyon sa pag-aartista ko, pero magbabalik ako. Miss you," ani Nishida.



Matatandaang pinasok ni Nishida ang mundo ng showbiz sa pagsabak niya bilang housemate sa "PBB" noong 2015. Sa loob din ng bahay ni Kuya, nabuo ang tambalan nina Nishida at dati ring housemate na si Tommy Esguerra.

Huling napanood si Nishida sa seryeng "Since I Found You" noong 2018.