MAYNILA -- Inamin ni Maricel Laxa na namangha siya sa pag-arte ng kanyang anak na si Donny Pangilinan na kasama niyang bida sa pelikulang "Good Game (GG) The Movie."

"Sa totoo lang talagang nakakamangha. 'Yung parang nagkaroon nga kami ng isang eksena, 'yung nakatingala ako sa kanya tapos nakalimutan ko 'yung lines ko. Kasi nung nagsasalita siya unang-una ang guwapo-guwapo niya. Tapos sabi ko sa sarili ko, 'Anak ko ito, kasama ko talaga siya.' Then na-realize ko hindi ko na alam kung saan ko pupulitin ang dialogue ko," ani Laxa sa naging sa "Magandang Buhay" nitong Martes kasama ang kanyang anak na si Hannah na creative producer at co-writer ng pelikula.

"Napahiya rin ako sa kanya. Kasi alam ko si Donny, pagdating sa craft niya he is very excellent. He wants to really do well so he prepares. Ako naman I come with an open mind and open heart in a scene so na caught off guard ako. Lagi niyang sinasabi sa akin, 'Mom, focus, focus,'" ani Laxa.

Ayon kay Laxa, ang pelikula ang unang beses na magkasama sila ng anak sa isang proyekto.

"Actually there were offers before na magkasama kami pero lagi naming dalawa sinasabi na let's reserve it for our movie kasi dream talaga namin," dagdag ng aktres.

Mapapanood ang "GG" ngayong Miyerkoles, Enero 24, sa mga sinehan.

Sa ngayon ay isa si Pangilinan sa mga bida ng seryeng "Can't Buy Me Love" kasama ang love team partner nito na si Belle Mariano.

