Anthony Jennings, hindi inasahan ang pagsikat ng 'SnoopRene'

MAYNILA -- Hindi inaasahan ni Anthony Jennings ang mainit na pagtanggap ng mga manonood sa tambalan nila ni Maris Racal sa sikat na seryeng "Can't Buy Me Love."

Sa serye, ginampanan ni Jennings ang karakter ni Snoop, samantalang si Racal ay si Irene Tiu. Tinatawag ngayon ng mga manonood at mga tagahanga ang tambalan ng dalawa bilang "SnoopRene."

"Well kay Maris naman shini-ship as love team daw. Pero kami naman ay nire-respect namin 'yung isa't isa, 'yung relationship ng isa't isa. Katulad din ng buong cast maganda naman 'yung relationship namin," ani Jennings sa pagbisita nito sa "Magandang Buhay" nitong Martes.

Ayon kay Jennings, malaki rin ang kanyang pasasalamat kay Racal.

"Alam ko na magaling, napapanood ko na si Maris dati like 'PBB' pa lang, tapos ngayon magkasama kami sa show. Napapanood ko na siya. Sabi ko, 'Ang galing nito siguro, lalo na kapag comedy.' And that time since bago rin ako ay nanghihingi rin ako ng tip sa kanila, siyempre sa mas nakakatanda sa akin," ani Jennings.

Sa isang video message, ibinahagi naman ni Racal ang saya na makasama sa trabaho si Jennings.

Maris Racal, proud na makatrabaho si Anthony Jennings

"You deserve this recognition. I am so happy to be one of your co-worker and ka-eksena as Irene Tiu. I am so proud of you, aim for the stars, kasi papunta ka na roon. I am so proud of you. I am rooting for your success. ... I am very, very happy for you Anthony and you deserve all the love that you are getting and the success din," ani Racal.

Pag-amin ni Jennings, hindi niya rin inaasahan na mapapasama siya sa seryeng pinagbibidahan ng tambalang DonBelle nina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

"Actually matagal na 'yung character pero biglaan lang din kasi 'yung sa akin tinawag lang ako one day before. So ang nangyari may ginagawa ako that time na show 'yung 'Iron Heart' pa, tapos daming nangyari. May sinusulat kasi akong character doon sa 'Iron Heart' pero hindi ko masyadong nailabas doon since maraming nangyari nga. Nasulat ko siya that time 'yung character na 'yon, tapos sabi ko parang mas magwo-work siya rito sa Snoop, mas street kid, mas smart kid siya, alam niya kung paano 'yung tono ng pananalita niya, tapos parang mas nag-work siya rito sa 'Can't Buy Me Love,'" ani Jennings.

Sa serye, si Snoop ay ang matalik na kaibigan ni Bingo (Pangilinan) at iginiit ni Jennings na maayos ang relasyon nila ni Pangilinan dahil may mga taong pilit silang pinag-aaway.

"'Yon nga rin po ang hindi ko maintindihan. Basta kami po ay ginagawa namin ang best naming lahat para sa show po talaga. At napag-usapan, nakikita naman po namin ni Donny 'yon. Sinasabi lang namin na 'wag na lang pansinin kasi lahat naman ng ginagawa ay para sa show at lahat doon ay magagaling," aniya.

Sa nakaraang panayam kay Pangilinan, iginiit nito na masaya sa popularidad ng SnoopRene.

