Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Maaari nga bang mauwi sa totohanan ang pinakabagong love team nina Francine Diaz at Seth Fedelin?

Sa "Magandang Buhay," sumabak sa "Reel or Real" challenge ang dalawang bida sa seryeng "Dirty Linen" na magsisimula na ngayong Lunes ng gabi.

Naniniwala sila na kailangan ng "perfect timing" para mauwi sa totohanan ang kanilang pagiging love team.

"Tingin ko po wala po sa dalawa na ito (reel o real). Nasa right timing po siguro," ani Diaz.

"Naniniwala ako na baka right timing, so real na puwede," ani Fedelin. "Doon na tayo sa mas magandang resulta so real, real."

Muli namang inamin ng aktor ang naging paghanga kay Diaz noon.

"Actually nagka-crush ako at nagkagusto sa kanya. At sinabi ko naman 'yon, sinabi ko sa kanya 'yon. Pero naiba ang ihip. Siyempre mga bagets pa kami noong 2019," paliwanag niya.

Sa programa, sinabi rin ng dalawa na naging malaking tulong ang pagiging magkaibigan nila bago sila pinagsama bilang magka-love team.

Matatandaang nagsimulang magkasama at magkatrabaho sina Fedelin at Diaz sa seryeng "Kadenang Ginto."

Watch more News on iWantTFC

Para naman kay Fedelin, masasabi niyang kumportable na siya sa paggawa ng eksena kasama si Diaz.

"So ngayon na nagka-love team kami, hindi na siya ganoon na [sobrang hiya] although may awkwardness dahil first time namin gawin itong hawak-kamay, yakap," aniya.

Watch more News on iWantTFC

Mapapanood ang tambalang "FranSeth" nina Diaz at Fedelin sa "Dirty Linen" kasama ang mga bidang sina Zanjoe Marudo at Janine Gutierrez simula ngayong Lunes ng gabi sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Jeepney TV, A2Z, at TV5.

Maaari rin itong mapanood sa iWantTFC at TFC.

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC