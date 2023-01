Freddie Aguilar and Maegan Aguilar. FILE/ Instagram: @maeganaguilarchannel

MAYNILA — Nanawagan si Maegan Aguilar sa kanyang ama na si Freddie Aguilar na magkaayos na, ilang taon matapos nilang isapubliko ang problema sa kanilang pamilya.

Sa programang "Raffy Tulfo in Action," naging bukas si Maegan tungkol sa kanyang ama matapos humingi ng tulong kay Senador Raffy Tulfo para tuluyang gumaling sa sakit na hyperthyroidism, na dahilan ng kanyang pagpayat at malnutrisyon.

Pag-amin ni Maegan, hindi siya makalapit sa ama dahil hindi maayos ngayon ang kanilang relasyon.

"Hindi po ako makalapit kay Tatay. Hindi ko po ma-explain 'yung dahilan kasi he has his reasons why he's not helping me,” aniya.

Nang matanong kung itinatakwil siya ng ama, sagot ni Maegan: "Parang ganoon na nga po. Pero I have been estranged naman po kasi, Senator Raffy, since I was 16 kasi I left the house na po. And then 'yung instances na nakatira po ako sa kanya is because of his request to spend time with [him], also 'yung mga anak ko.

"But there's always an on and off bati thing between me and my tatay. Pero sa ngayon po kasi, hindi ko maayos, eh. Dahil nga po he has his reasons na hindi ko na po alam kung ano 'yun. Kaya wala po akong ibang choice kung hindi lumapit sa iba."



Pangako naman ng senador, ibibigay ang tulong na kailangan ni Maegan kapag lumabas na negatibo siya sa gagawing hair follicle drug testing. Ayon kay Maegan, nais niya ring linisin ang pangalan sa isyung siya 'di umano ay drug user na dahilan para mawalan ng iba pang oportunidad.



Sa programa, tinawagan si Freddie pero tumanggi nang magsalita ang OPM icon na siyang nagbayad sa ginastos sa ospital ni Maegan nitong nakaraang taon.

Ipinaalam din ng programa na bagamat 'di nagsalita sa ere si Freddie ay ipinaalam nito na mahal niya ang anak.

Ibinahagi rin ni Maegan ang kanyang mensahe sa ama nang hingin ito.

"'Tay, wala po kasi akong ibang tatay, kayo lang. Hindi ko na po alam kung paano ito ayusin, unless din po na maging willing din kayo na tanggapin ako for who I am, what I am. Kasi 'yun po ang ginagawa kahit sa magkakaibigan lang. Tinatanggap po nila ang isa't isa for what they are, kahit may mga flaws, kahit hindi perfect. Ako po 'yun. 'Tay, I am imperfect. I am flawed. I don't know how to fix, 'Tay, pero sa totoo lang kasi kailangan ko kayo ngayon.'Di ba, November 2 to 7, alam niyo po 'yan, binayaran ninyo ang mga gamot ko sa ospital. Muntik akong mamatay. Totoo 'yon, I almost had a cardiac arrest November 2 kaya na confine ako until November 7," ani Maegan.

"Pero kasi 'Tay I needed to stay pa sa hospital kasi nga personally wala na po kaming pera ni Oliver, kumbaga 'Tay hindi pa ako dapat nandito ngayon, dapat po nasa ospital pa ako. Kaya nagpapasalamat na lang po ako sa Diyos dahil hindi ko po alam paano ko na-survive 'yung muntik na ako ma-cardiac arrest at buhay pa po ako ngayon. Siguro nga po 'Tay, may purpose pa ako kay God, may purpose pa ako as a human being at may purpose pa ako bilang anak niyo. Siguro po, 'Tay, dapat magkaayos tayo at some point. Bago tayo mawala at wala nang chance para ayusin ang lahat.”

Maliban sa tulong para sa kanyang paggaling at malinis ang pangalan, hiling din ni Maegan na mabigyan siya muli ng pagkakataon na makabalik sa showbiz.