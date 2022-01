Larawan mula sa Pinoy Big Brother Twitter account

MAYNILA — Sumalang ang bagong set ng housemates sa mala-Squid Game na pagsubok bago tuluyang makapasok sa bahay ni Kuya.

Sa episode ng "Pinoy Big Brother Kumunity Season 10", kinakailangan ng official housemates na sina Kathleen, Roque at Andrei, at house guest na si Glenda na piliin ang tamang tiles para makarating sa bahay ni Kuya.

May kaakibat na consequence para sa mga bagong housemates at mga nasa loob na ng bahay ni Kuya kung mapili nila ang maling tiles.

Limang na beses na nagkamali ang mga bagong housemates at nagkaroon ng consequences tulad ng pag-inom ng egg shot at ampalaya shake, pagkain ng hiniwang mata ng baka, gumapang sa maputik na rope course at buhusan ng putik.

Huling naging "consequence" ng mga housemares ang hipan ang harina sa isang bowl para hanapin ang susi bago sila tuluyang makapasok sa bahay ni Kuya.

Mapapanood ang “PBB” sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, iWantTFC, TFC, at Kumu.

