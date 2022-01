'ASAP': Ano ang 18th birthday wish ni Francine Diaz?

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Hiling ng "Kadenang Ginto" star Francine Diaz sa kaniyang 18th birthday na bumuti na ang kalusugan ng lahat sa hinaharap.

"Ako po sa totoo lang, birthday wish ko po talaga na maging healthy na ang world at wala nang magkakasakit sa’tin," ani Diaz matapos ang kayang performance sa "ASAP Natin 'To".

Nag-alab si Diaz sa kanyang sariling take ng "Fly Me To The Moon" na top trending topic din sa Twitter Philippines at umani ng lampas 70,000 tweets.

Lubos ang pasasalamat ng artista sa kaniyang mga fans na patuloy ang suporta sa kaniyang bagong milestone sa buhay.

"Hindi sapat ‘yung 100 times na thank you dahil simula pa lang, nandiyan na kayo para sa’kin, hanggang ngayon. Kaya maraming, maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo," aniya.

Mapapanood ang "ASAP Natin 'To" tuwing Linggo sa mga sumusunod na platforms: Kapamilya Channel (cable), A2Z Channel 11 (free TV), TV5 (free TV at cable), Kapamilya Online Live (free live streaming), iWantTFC (on-demand streaming), at TFC (overseas subscription).