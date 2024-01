MAYNILA -- Sasabak na sa pag-arte ang kapatid ni Erik Santos na si Hadiyah.

Isa si Hadiyah sa mga bituin ng pinakabagong online series ng ABS-CBN na "Zoomers."

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes kasama ang iba pang bituin ng "Zoomers," sinabi ni Hadiyah, isa sa pinakabagong bituin ng Star Magic, na ang kapatid niyang si Erik ang kanyang inspirasyon.

"Growing up po nakita ko siya kung paano mag-work kasi lagi niya po akong isinasam sa ABS-CBN. 'Yon po talagang masipag po siya at professional at hindi nale-late lagi," ani Hadiyah.

Bibida rin sa "Zoomers" si Ralph de Leon na pinsan naman ng aktor na si Jake Cuenca.

"Parang ilang beses ko na po siyang nakausap na alam mong napi-feel mo na sobrang passionate niya talaga sa craft niya. And you can see it naman through his work to the point na parang sinasabi niya po na kapag pumapasok siya set ay hindi na po si Jake 'yon, character niya na po mismo ang lumalabas. So I really want to feel that passion and learn also from it," ani de Leon.

Bibida rin sa "Zoomers" sina Harvey Bautista, Zabel Lambert, Luke Alford, Kei Kurosawa, Erika Davis, Luis Vera Perez, Krystl Ball, at Criza Taa.

Watch more News on iWantTFC

Mapapanood ang "Zoomers" sa Kapamilya Channel, TV5, TFC, at A2Z.

Mapapanood ang "Zoomers" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, TV5, A2Z at ABS-CBN YouTube.

Mga kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC