MANILA -- Young actor Zaijian Jaranilla is excited to play the role of Ding in ABS-CBN's much-awaited fantasy drama “Mars Ravelo’s Darna: The TV Series.”

In the series, which will be directed by acclaimed filmmaker Chito S. Roño, Jaranilla plays Narda’s brother and Darna’s sidekick.

"Sa Darna, 13 (years old) din 'yung first stage, tapos lalaki rin. Ang galing nakakagawa pa ako ng mga ganoong role," Jaranilla said. "Sobrang excited, kasi ako lang 'yung Ding na matanda. Lahat ng mga Ding, hindi ba bata? Tapos nakakasakay sa likod ni Darna. Eh, iba na naman 'yung panahon ngayon. So feeling ko modern 'yung atake ng show."

But before "Darna," Jaranilla will once again showcase his acting prowess in the upcoming series "The Broken Marriage Vow," where he plays the only son of Dr. Jill (Jodi Sta. Maria) and David Ilustre (Zanjoe Marudo), who is caught between his parents’ tug of war.

"Grabe po 'yung pressure. Kasi hindi pa nagsisimula 'yung show namin parang pinag-uusapan na nila. Pero confident ako at proud ako kasi ang ganda po nang ginawa namin. Hindi na rin po ako makapaghintay na ipakita sa kanila 'yung resulta nang natapos namin na show na yung ini-expect nila ay pakiramdam ko mahihigitan pa namin," Jaranilla said.



Directed by Concepcion Macatuno, "The Broken Marriage Vow" will premiere on Monday, January 24, at 8:40 p.m.