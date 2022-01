PBB: Michael, Aleck nakabalik na sa Bahay ni Kuya

Watch more on iWantTFC

Matapos ang pansamantalang pagkawala sa Bahay ni Kuya, nakita na muli nina Michael Ver Comaling at Aleck Iñigo ang mga kasamang housemates sa “Pinoy Big Brother.”

Sa episode nitong Biyernes, nakabalik na sa loob ng bahay ang dalawang housemates. Ngunit kinailangan muna nilang gawin ang hamon ni Big Brother.

Upang opisyal nang makapasok sa bahay, dapat mailagay nina Comaling at Iñigo ang kanilang mga bed sheet sa loob ng boys bedroom na hindi sila napapansin ng mga kasamahan.

“Iniisip ko rin sila lagi kahit nalayo man kami. We were still positive na one day we'll see them again,” saad ni Comaling.

Nag-ala ninja naman ang dalawa na pasimpleng pumasok sa kuwarto habang abala ang mga housemate sa pagkain sa dining table.

Matagumpay na nagawa ng mga ito ang task ni Big Brother lalo pa’t sa sahig sila matutulog kung sakaling mahuli sila.

“Ayoko talaga matulog sa floor, Kuya. Happy and relieved,” dagdag ni Comaling.

Nang matapos ang utos ni Kuya, ginaya ni Comaling ang boses ni Big Brother upang magka-ideya na ang mga housemate na nakabalik na sila.

Agad namang nahulaan ng mga kasamahan na sina Comaling at Iñigo ang dumating at dali-daling pumunta sa boys bedroom.

“Sobrang satisfying Kuya. Parang bumalik sa mga pamilya, kapatid. Sobrang happy na nandito na kami ulit,” sambit ni Iñigo.

Mapapanood ang “PBB” sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, iWantTFC, at TFC. Mayroon din itong 24/7 livestreaming sa Kumu.