'New viewing experience': ASAP Natin 'To ipalalabas sa TV5

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Simula alas-12 ng tanghali sa Linggo, Enero 24, mapapanood na ang Philippines' longest running musical variety show na "ASAP Natin 'To" sa TV5.

Mula nang ilunsad noong 1995, pinagsasama na ng ASAP ang biggest and brightest performers para bigyan ang mga manonood ng the best concert experience.

Bukod sa ASAP Natin 'To, magsisimula na ring umere sa TV5 ang "FPJ: Da King," tampok ang mga pelikula ni Fernando Poe, Jr. Mapapanood ito tuwing Linggo, mula alas-2 hanggang alas-4 ng hapon.

Ang kolaborasyong ito sa pagitan ng Cignal, TV5, Brightlight Productions, at ABS-CBN ay pagsisimula ng mas malaking kooperasyon ng iba-ibang industry players at simula rin ng isang "new era of partnership," ayon sa pahayag ng TV5.

"We are pleased to welcome the ASAP family and the films of the one and only king of Philippine movies to Cignal and TV5," ani Robert Galang, president and CEO ng 2 kompanya.

Ang top-rated content daw na ito, na kapag hinalo sa lakas ng teknolohiya, direct-to-consumer distribution, at mobile and broadband reach ng Cignal at TV5, ay maghahatid ng bagong viewing experience sa mga fans at subscribers.

–Ulat ni Ganiel Krishnan, ABS-CBN News