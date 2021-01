Jugs Jugueta, ipinagdiwang ang kaarawan sa 'It's Showtime'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Ipinagdiwang ni Jugs Jugueta ang kanyang kaarawan sa "It's Showtime" nitong Huwebes.

Sa kanyang espesyal na araw, ibinahagi ni Jugs ang kanyang simpleng hiling.

"Bago ang lahat magpapasalamat lang ako sa 'It's Showtime' family. Sa mga nakatrabaho natin mula noon hanggang ngayon, thank you so much. At sana good health sa ating lahat hanggang mawala na itong COVID na ito. I love you all," ani Jugs.

Ibinahagi rin ng mga kasamahang host ni Jugs sa "It's Showtime" ang kanilang mga hiling para sa musikero.

"Siyempre sa panahon ngayon, dapat mas marami pang kaarawan, mas maganda. Humaba pa ang buhay natin and stay safe and healthy," ani Vhong Navarro.

"Yun ang prayers ko for you, mas mahabang buhay, of course, good health at lagi mong tatandaan, nandito lang ako," ani Amy Perez.

"Stay happy, stay as you are, and as fit you are now," ani Kim Chiu.

Dagdag ni Karylle: "Continue to be creative, wonderful, always trying to help people."

Hiling naman ni Ryan Bang na mas dumami pa ang gigs ng banda ni Jugs na Itchyworms.

"Alam ko may gig kayo virtual ang Itchyworms. Sana dumami pa yung gigs niyo. Good health at I love you so much. Kung may kasalanan man ako sa 'yo, I'm so sorry. Happy birthday and I love you," ani Ryan.

Hiling naman ni Teddy Corpuz para kay Jugs: "Mas dumami pa ang raket ng Jugs and Teddy ng Itchyworms. Lahat ng wish ko kay Jugs alam niya 'yan na lagi 'yan kahit buong 'Showtime' lahat kayo ay nasa prayers ko. Lahat ng mga magagandang puwede kong ipag-pray sa 'yo alam mo na yon at since day one, walang iwanan."

Sa kanyang mensahe, binigyang diin naman ni Vice Ganda ang pagiging mabuting tao at kaibigan ni Jugueta.

"Si Jugs mahal na mahal ko 'yan, silang mag-asawa. Favorite ko silang tao, silang dalawa. ... Si Jugs kasi parang baby kahit 'di siya ang bunso parang baby. Tapos siya 'yung bihira mong makausap pero kapag nag-usap kayo ay aabutin kayo ng 9 a.m. Si Jugs mabuting kaibigan 'yan. Mahal na mahal ko 'yan at alam ko mahal ako ni Jugs kaya ipinagpapasalamat ko 'yon. I was blessed nung nagkakilala tayo at ang friendship natin ay malaking blessing. ... For 11 years alam kong mabuti ang puso nitong si Jugs Jugueta kaya mahal ko 'yan," ani Vice.



