'Walang taksil na nagtatagumpay': Karla Estrada, itinuro ang halaga ng katapatan sa mga anak

MAYNILA -- Ang pagiging tapat ang isa sa mga katangiang itinuro ni Karla Estrada sa kanyang mga anak na lalaki at nais niyang dalhin ng mga ito hanggang sa kanilang pagtanda.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, iginiit ni Karla na maliban sa respeto at pagiging maginoo ay importante ang katapatan sa isang relasyon.

"Ako kay Daniel (Padilla) at saka kay Carlito (Padilla), 'yung pagiging respectful at pagiging gentleman lalo na sa babae," aniya.

"Kasi lagi kong sinasabi na walang taksil na nagtatagumpay," dagdag niya.

Paalala rin ni Karla sa mga anak na lalaki na laging maging maaalahanin sa kanilang ina at mga kapatid.

Noon lamang nakaraang linggo ay ipinagmalaki ni Karla ang mga katangian na nakuha ng kanyang anak na si Daniel sa ama nitong si Rommel Padilla.

Sinabi ni Karla na ang pagiging maunawain at mapagmahal sa ina ang ilan lang sa mga nakuha ni Daniel sa ama nito.

"Kita naman natin na talagang mapagbigay, understanding, at saka maka-ina. 'Yun talaga ang nakuha," ani Karla sa mga kasamahang host nito na sina Melai Cantiveros at Jolina Magdangal.

"Nakita naman natin ang pagmamahal nina Robin at Rommel sa ina nila. Actually si DJ (Daniel) ganun din. But lahat naman ng anak ko," ani Karla.

Aminado rin si Karla na nakuha ni Daniel ang pagiging mapagbigay ni Rommel.

"At saka 'yung pagiging gentleman, oo. 'Yun talaga. At pagiging generous din. Dahil 'yang si Omeng, sa kanya rin ako nag-umpisa at nakita ko rin na mapagbigay talaga siyang tao," ani Karla.

