Ilang miyembro ng Hashtags, ibinahagi ang kanilang 'fallback'

MAYNILA -- Dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19, apektado ang trabaho ng mga manggagawang Pilipino, maging ng ilang mga bituin.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, ibinahagi ng apat sa mga miyembro ng grupong Hashtags na sina Jimboy Martin, Vitto Marquez, Ryle Santiago, at Paulo Angeles ang kanilang mga planong pagkaabalahan o "fallback" habang matumal pa ang trabaho sa showbiz.

Para kay Jimboy, ang pagsusundalo ang nakatakda niyang pasukin.

"Dapat po papasok na akong sundalo noong July. Tapos na-postpone lang po. Hintayin ko lang muna 'yung dito sa showbiz pero baka mag-training po ako [sa pagsusundalo]," aniya.

Pagpapatuloy naman sa pag-aaral ang gagawin nina Paulo at Ryle.

"Ako po balik-aral, tatapusin ko na ang hininto ko noong nakaraan kasi one and half years na lang po ako dapat. Marketing po [ang course]," ani Paolo.

Sagot naman ni Ryle: "Ako po marami po akong plano na fallback just in case. Kasi ngayon po naging manager na rin po ako ng mga host online for streaming platforms. Tapos bumuo rin kami ng solo album noong quarantine. Siyempre nag-aaral pa rin po. Second year ako sa Film, so very in line pa rin po sa trabaho. So 'yun po ang aking mga fallback just in case."

"At saka 'yung beauty products din po, kami rin po ang magmamana noon eventually. Kahit paano at least marami pong options, marami pong puwedeng pagsabay-sabayin," dagdag niya.

Ang streaming naman ang ginagawa at patuloy na gagawin ni Vitto.

"My fallback is streaming naman, gaming. Kasi ever since bago ako mag-artista ay gamer na talaga ako... Lalo na ngayong pandemic hindi lumalabas, bawal lumabas, lahat nanonood na lang ng streams," aniya.

Ayon sa apat, maayos naman ang grupong Hashtags. Anila, noong enhanced community quarantine ay nagkakausap-usap din sila sa pamamagitan ng video call app.

Nito lamang Sabado ay muling nagpakita at nagpakilig ang grupo sa "It's Showtime."

Matatandaang ipinakilala ng "It's Showtime" ang grupong Hashtags noong Nobyembre 2015.

Ilan sa mga orihinal na miyembro ng grupo ay sina Zeus Collins, Ronnie Alonte, at Jimboy.

