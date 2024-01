Andrea Brillantes: 'Senior High' may big reveal pa

MAYNILA -- Kung akala mong nakita mo na ang lahat sa seryeng "Senior High," ibinahagi ng bidang aktres nito na si Andrea Brillantes na may aabangan pang rebelasyon at mga matitinding eksena sa huling gabi ngayong Biyernes.

"May mga reveal pa at may mga closure. Hindi totally happy ending for everyone pero mayroon ng closure ng makukuha 'yung mga families. At sa pinaka-dulo mayroon pang a little big reveal," dagdag ni Brillantes sa naging pagbisita niya sa "Showtime Online U" nitong Biyernes ng hapon.

Sa serye, ginampanan ni Brillantes ang kambal na sina Luna at Sky.

"Mamayang gabi na 'yung last episode namin sadly. Pero marami pa pong dapat abangan kasi marami pa pong mangyayari. Akala siguro nila nangyari na ang dapat mangyari kahapon, pero hindi, marami pa pong mangyayari mamayang gabi," dagdag ni Brillantes.

Ayon sa aktres, marami siyang paboritong eksena sa serye at isa rito ang pagkamatay ni Luna.

"Yun talaga ang pinakapinaghandaan ko na eksena. After a month of filming saka namin kinunan 'yung death talagang naka-chokehold sa akin 'yung eksena na 'yon. 'Di ko hinahayaan ang sarili ko na maging masaya as in talaga, as in nag-prepare ako ng sobra," kuwento ni Brillantes.

Rebelasyon din ni Brillantes, walang may alam na si Governor William Acosta, ang karakter na ginampanan ni Mon Confiado, ang totoong responsable sa pagkamatay ni Luna. Aniya, nalaman lang nila ito ilang linggo bago ang kanilang taping para sa nasabing eksena.

"Supposedly siya talaga, tapos like ang daming viewers na hindi namin in-expect na talagang smart na nahuhulaan agad. So parang itinago na lang sa aming lahat. Sinabi na lang 'o basta lahat kayo suspek maliban kay blank, blank kasi sila 'yung nasa auditorium, pero lahat kayo suspect.' Sabi ko, 'Pati ba ako? Pati ba si Sky?' Kasi ang daming nanghuhula na si Sky. Tapos bigla na lang nung nabasa ko na, itinuloy nila na si Gov. Acosta," kuwento ni Brillantes.

"At first akala ko si Gino (JK Labajo). Sabi ko parang it would be nice na baliw-baliwan, in-love, in love-an tapos siya pala ang pumatay, parang ganun. Naghuhulaan talaga kami, sino kaya, sino kaya?" dagdag ng aktres.

Bago matapos ang panayam, hindi naiwasan ni Brillantes na maging emosyonal sa pasasalamat sa lahat ng mga manonood ng "Senior High."

"Bigla akong nalungkot, matatapos na talaga ang 'Senior High.' Sana po ay hindi lang kayo sumubaybay, pero sana ay marami rin po kayong natutunan sa show na ito. Dahil advocacy rin po namin ito sa mental health, sa bullying, sa depression at marami pang iba't ibang bagay. Sa mga parents na nonood diyan, sana po ay mayroon din po kayong natutunan sa show na ito para magabayan niyo po ang mga anak niyo sa real world," ani Brillantes.

Ngayong Biyernes, Enero 19, mapapanood ang huling episode ng "Senior High" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, Jeepney TV at TV5. Mapapanood rin ito sa iWantTFC at TFC.

