MANILA — The husband of Alex Gonzaga on Wednesday assured the showbiz personality he is standing by her amid the criticisms being thrown at her for smudging cake icing on a waiter's face during her recent birthday celebration.

Mikee Morada, on his Facebook account, said his wife made a mistake and has already apologized for it.

"Madami na ang nasabi tungkol sa aking misis dahil sa nangyari noong kanyang birthday celebration. Bilang asawa at head ng aming pamilya, nais ko lang sabihin na nagkamali ang aking asawa. Madaming mga rason na maari kong sabihin kung bakit niya nagawa iyon pero walang excuse sa kanyang pagkakamali," Morada wrote.

"Nagkamali talaga siya."

Morada said Gonzaga herself recognized her mistake and has apologized to the waiter, Allan Crisostomo.

Despite this, the public continues to lambast his wife, laments Morada.

"Tanggap natin yan pero bilang asawa, masakit yung mga nababasa ko na sobra naman na pati ang pinagdaanan niya bilang babae ay naungkat pa. Kahit nagkakamali ang isang tao wala pa rin tayo karapatan murahin ito," he said.

"Catherine, masakit at mahirap na lesson ito pero ang mahalaga ay ginawa mo ang dapat mong gawin at inako mo ang iyong pagkakamali. Patuloy man ang mga masasabing hindi maganda patungkol sa iyo at sa atin ay nandito ako para sa iyo," he added.

"Pero may awa Ang Panginoon, dadating ang oras maghihilom din ang lahat. I love you!"

Morada also apologized to Crisostomo's employer for being dragged into the controversy.

"Nakakahiya din sa employer ni Kuya Allan na ngayon ay napilitan nang maglabas ng statement dahil ayaw silang tigilan ng mga nais na lalong magpalaki ng isyung ito. Humihingi kami ng paumanhin sa inyo," he Morada.

A clip of Gonzaga smearing cake icing on Crisostomo's face had gone viral after it was first posted on Dani Barretto’s Instagram Story.

Several netizens were able to capture and repost it even after the video expired. It irked many social media users, many of them calling Gonzaga ill-mannered.

On her social media accounts, Gonzaga on Wednesday night said, "On my birthday, God taught me a hard and important lesson. Humility, kindness and better judgment."

She apologized to Crisostomo, and to her family "for causing you pain and embarrassment."

"I will rise from this a wiser and better person," she said.

