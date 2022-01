Eian Rances, nananatili ang suporta kay Alexa Ilacad

MAYNILA -- Nananatili ang suporta ni Eian Rances sa aktres na si Alexa Ilacad na nakasama niyang housemate sa "Pinoy Big Brother: Kumunity" celebrity edition.

Sa Inside News ng Star Magic, sinabi ni Rances na maayos ang relasyon nila ngayon ni Ilacad, ilang linggo matapos nilang lumabas sa Bahay ni Kuya.

"All good naman kami ni Alexa. May communication po. Iwan muna natin doon, kumbaga 'yon ang importante sa ngayon," pauna ni Rances.

Ayon kay Rances, tulad ng mga tagahanga ni Ilacad, tanging hangad lang niya ay maproteksyonan ang aktres.

"Sa lahat din naman ng mga sumusuporta kay Alexa, iisa lang din naman ang goal namin is to protect her. So kung anuman ang, whoever and whatever, kung anuman ang piliin niya ay support kaming lahat. Kumbaga let's all be happy for her kung anuman ang piliin niya o kung anuman ang gawin niya sa kanyang career, sa kanyang buhay. Nandito lang naman tayo, kaming lahat na su-support at magiging happy para sa kanya," ani Rances.

Matatandaang sa loob ng Bahay ni Kuya ay naging malapit sina Rances at Ilacad. May pagkakataon din na nagkaroon nang hindi pagkakauanwaan ang dalawa, pero bago mapatalsik si Rances sa "PBB" ay muli silang naging malapit ni Ilacad.