Seth Fedelin, nagpasalamat sa pagiging bahagi ng 'Ang Probinsyano'

MAYNILA -- Tuluyan nang namaalam sa sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano" si Seth Fedelin.

Noong nakaraang linggo, namatay ang karakter ni Fedelin na si Macoy matapos itong barilin ni Turo (Val Iglesias) na kanang kamay ni Lito (Richard Gutierrez), lihim na kaaway at kaagaw sa pag-ibig ng bidang karakter ng serye na si Cardo Dalisay (Coco Martin).

Bago tuluyang patayin ay pinahirapan muna ni Turo si Macoy na nahuling nagnakaw ng pera kay Lito.

Umani naman ng papuri ang naging pagganap ni Fedelin sa sikat na serye.

Sa isang video na ibinahagi ng Dreamscape Entertainment sa Instagram, nagpasalamat si Fedelin sa pagkakataon na maging bahagi ng "Ang Probinsyano."

"Maraming-maraming salamat po sa lahat nang bumubuo ng 'Ang Probinsyano' at salamat dahil napabilang ako diyan. Nakakalungkot mang isipin na ako ay nagpaalam na at nawala na si Macoy sa 'Ang Probinsyano.' Pero nagpapasalamat ako dahil marami akong nakilalang bagong mga kaibigan at marami akong natutunan. Salamat po talaga sa lahat ng cast ng 'Ang Probinsyano.' At huwag niyo pong kalimutan na subaybayin ang 'Ang Probinsyano' dahil marami pa kayong dapat abangan. ...Sobrang dami pang puwedeng mangyari. Mga Kapamilya, maraming salamat," ani Fedelin.

Matatandaang Setyembre noong nakaraang taon nang ipakilala ang karakter ni Fedelin sa "Ang Probinsyano."



Sa nakaraang panayam, sinabi ni Fedelin na malaking biyaya para sa kanya ang maging bahagi ng "FPJ's Ang Probinsyano."

"Nakaka-proud na nakasama ako rito sa 'Ang Probinsyano.' Siyempre sobrang saya na nakasama ko si Kuya Coco. At si Kuya Coco eh hindi lang basta pupunta ka para lang mag-taping. Kahit sa likod ng camera ay kakausapin ka niya. A-advice-an ka niya ng mga technique. Tutulungan ka niya. Napakabuting kuya po ni Kuya Coco," ani Fedelin.

