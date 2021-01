Mika, Crismar, Russu at Justin, ibinahagi ang mga natutunan sa 'PBB'

MAYNILA -- Ibinahagi ng mga dating housemate ng "Pinoy Big Brother: Connect" na sina Mika Pajares, Crismar Menchavez, Russu Laurente at Justin Dizon ang mga aral na natutunan nila sa loob ng Bahay ni Kuya.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, ibinahagi rin nila ang mga importanteng aral na natutunan nila kay Kuya na dadalhin nila bilang gabay sa outside world.

"Number one is to be considerate. Number 2, to be sensitive. Those two things come together kasi you live with people na iba-iba ang pinanggalingan. Third po is discipline kasi kailangan po naming sumunod sa mga rule at sa mga pinapagawa ni Kuya," ani Justin na igiiit din ang halaga ng pagpapakatotoo.

"As cliché as it may sound but it's really the truth kasi once you are inside the house you have no choice but to be yourself. Once you are out there in the world, 'yun lang talaga kasi ikaw 'yan, you are you. You can't be anybody else because everybody else is taken," dagdag ni Justin.

Para naman kay Crismar, ang pagiging maingat ang aral na kanyang natutunan.

"For me I should be more mindful of my actions because maybe kung sa akin hindi ganoon ang intention ko ay iba pala ang pag-receive nila. So it's really important that you are mindful of how it is being received by the other party, that's what I learned. And, also how to balance seriousness and having fun on the journey na hindi dapat laging serious or fun lang kasi too much of everything is bad talaga," ani Crismar.

Ang halaga naman ng pagiging handa ang aral na natutunan ni Mika.

"Ako po natutunan ko na dapat ready talaga ako for anything kasi I didn't expect na may ganitong task or anything. So 'yun po, parang kailangan ready ka talaga at mindset mo is stable. Okay lang na may weak times ka, mahina ka, pero babangon pa rin at, of course, dapat 'yung mindset is you know yourself. Marami ang nanonood sa iyo and people will always say something, ang mahalaga ay nagpakatotoo ka... and be sensitive to others," ani Mika.

Pakikisama naman ang isa sa mga aral na magiging gabay ni Russu ngayong nasa labas na siya ng Bahay ni Kuya.

"'Yun ang importante lalo na kapag nasa loob ka ng Bahay ni Kuya, iba-iba ang tao, iba-iba ang kinalakihan. So kailangan mong makisama at 'yung respeto. Kapag napagsama mo ang dalawa ay napakaganda ng pagsasama niyo sa loob ng bahay at kahit sa labas ng bahay. At 'yung isipin mo muna ang sasabihin o gagawin mo na hindi ka makakasakit sa ibang tao," ani Russu.

Narito ang "Magandang Buhay" tampok ang mga dating housemate ng PBB Connect na sina Crismar, Justin, Mika at Russu.

