Ara Mina, ikakasal ngayong 2021

MAYNILA -- Inamin ni Ara Mina na ngayong taon magaganap ang kanyang kasal sa fiancé na si Dave Almarinez.

Sa panayam ng "Magandang Buhay" nitong Martes kay Ara sa pamamagitan ng Zoom, nagbigay ng ilang detalye ang aktres tungkol sa planong kasal nila ni Almarinez.

"This year," ani Ara sa isa sa mga host ng pang-umagang programa ng ABS-CBN na si Karla Estrada.

Nang matanong kung may detalye na ang kanilang kasal, sagot ni Ara: "You know what I like about him, pina-prioritize niya ako. Sabi niya sa coordinator, 'I want to give her her dream wedding.' ... Well, hindi naman tayo sobrang makakapagbongga dahil sa pandemic. Hindi natin alam kung hanggang kailan ito pero susunod naman tayo sa protocols. Pero I want na nandoon lahat ng friends ko, lahat ng nagmamahal sa akin at naka-witness ng journey ko," ani Ara.

"Pagkalabas ko rito sa lock-in taping, hinihintay lang nila ako, magmi-meeting kami agad tapos mag-o-occular na kami ng venues," ani Ara na ngayon ay nasa Batangas bilang parte ng sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano."

Nang matanong naman kung mayroon na silang ninong at ninang, sagot ni Ara: "Tig-lima pa lang 'yung naiisip namin."

Sa programa, muling inalala ni Ara ang naging proposal sa kanya ni Martinez noong nakaraang linggo na aniya ay hindi niya inakala.

"Hindi talaga (in-expect) kasi nung nagpapa-blower ako ay nanonood pa ako ng episode natin (sa 'Magandang Buhay')," ani Ara na ipinakita rin ang kanyang engagement ring.

Matatandaang ilang oras matapos na ipalabas ang pag-amin ni Ara sa "Magandang Buhay" tungkol sa kanyang bagong pag-ibig noong Enero 12 ay lumabas naman sa social media ang retrato mula sa engagement nila ni Almarinez na naganap sa Laguna.

Kinumpirma rin ito ni Ara sa pamamagitan ng kanyang post sa Instagram.

"Actually kung tatanungin niyo ako, ako lang 'yung hinihintay niya kung talagang magko-commit ako kasi sa nakikita ko kapag sinabi kong ready ko, parang lalagay na ako sa tahimik," ani Ara sa nakaraang episode ng "Magandang Buhay."

Si Ara ay may anak na si Amanda Gabrielle sa dating nobyo na si Patrick Meneses.

Ayon kay Ara nakilala na ng kanyang anak si Almarinez.

Narito ang "Magandang Buhay" tampok ang kuwento ni Ara tungkol sa kanyang engagement at planong pagpapakasal ngayong taon.

