Mula sa Instagram ni Vivoree Esclito

Hindi pa rin makapaniwala ang batang aktres na si Vivoree Esclito sa dami ng kaniyang proyekto sa ABS-CBN sa kabila ng pandemya.

Sa panayam ng Star Cinema, sinabi ni Esclito na sobra siyang natutuwa sa sunod-sunod na blessings na dumarating sa kaniyang karera sa showbiz.

“Sa mga napagdaan ko and experiences in life, it honed me more. It made me become a better person, made me become better artist. Sa lahat ng mga blessings na natatanggap ko, sobrang grateful talaga ako,” saad ng aktres.

“I feel very blessed talaga. Hindi ko alam kung ano ginawa ko to deserve all of these. Sobrang happy ako.”

Dagdag pa ni Esclito, isa ito sa mga dahilan kung bakit mas pinagbubuti pa niya ang kaniyang trabaho.

Ibinida rin nito ang kaniyang mga taga-hanga at pamilya na walang-sawa sa pagsuporta sa kaniya dahil sila aniya ang kaniyang sandigan.

“Sila yung nagpapatibay sakin. They keep me grounded talaga. When you're working, minsan may tendency ka to forget na meron kang family; forget na meron kang home; forget na may pinanggagalingan ka. But when you go home and see your family, this is where I truly belong,” pahayag nito.

Bumida sa episode na “QR Code” ng “Click, Like, Share” si Esclito kung saan gumanap siya bilang isang security guard sa gitna ng pandemya.

Kasama rin siya sa ikalawang season ng trending series na “He’s Into Her.” Bago ito, napabilang ang aktres sa mga kalahok sa “Your Face Sounds Familiar” at “Hello, Stranger" na umere lahat habang may COVID-19.