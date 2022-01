MAYNILA -- "Kating-kati na ako umarte."

Ito ang inamin ng aktres na si Alexa Ilacad, ilang linggo matapos niyang mapalabas ng Bahay ni Kuya bilang isa sa celebrity housemates ng "Pinoy Big Brother: Kumunity."

Sa Inside News ng Star Magic na inilabas nitong Lunes, inamin ni Ilacad na maliban sa paggawa ng mga awitin ay miss na miss na niya ang pag-arte.

"Continuously gagawa ng music, of course. Magre-release ako ng kanta pretty soon," pauna ni Ilacad na nakatakdang ilabas ang kanyang bagong awiting "Paano" sa Enero 21.

"Sobrang kating-kati na ako umarte, as in. Nagpaparinig na po talaga ako ngayon. Gusto ko na po umarte ulit. Sobrang nami-miss ko na yung pag-arte," dagdag ni Ilacad.

Matatandaang bago pumasok sa PBB ay naging parte si Ilacad ng seryeng "Init sa Magdamag" na nagtapos noong Setyembre.

Sa panayam ng Inside News, ibinahagi rin ni Ilacad ang mensahe sa kanyang sarili matapos ang naging karanasan bilang housemate.

"I am so proud of you, kinaya mo 'yon. Third day pa lang into quarantine muntik ka nang umuwi. Buti tinapangan mo 'yung sarili mo, tinatagan mo ang loob mo ang puso mo. I am just proud, 'yun lang. I want to pat myself on the back because I believe I did a good job naman. Nagpakatototoo ka habang nagpapakatao at 'yun ang pinakaimportante. Wala kang inapakang iba, wala kang siniraan. You just enjoyed your time and you showcased your skills, which is 'yun yung gusto kong gawin. So happy talaga ako. Wala akong regrets," ani Ilacad.

