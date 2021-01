Joross Gamboa, ibinahagi ang dahilan ng maayos na samahan nila ni Roxanne Guinoo

MAYNILA -- Higit isang dekada matapos ang naging hiwalayan nila ni Roxanne Guinoo, ibinahagi ni Joross Gamboa kung paano sila naging mabuting magkaibigan.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, ibinahagi ni Joross ang dahilan kung paano nila naayos ang gusot noon ni Guinoo na nauwi pa sa magandang samahan.

"Respeto ang pinaka-main ingredient. At saka matured na naman kami," ani Gamboa.

"Saka aminin na naman natin, matagal na 'yon, mga bata pa kami," dagdag niya.

Noong 2006 ay naging usap-usapan ang hiwalayan nina Gamboa at Guinoo o kilala rin sa kanilkang tambalan bilang JoRox.

Si Gamboa ang kauna-unahang nobyo ni Guinoo. Parehong nanggaling sa "Star Circle Quest" ang dalawa.

Sa ngayon ay masaya sa kani-kanilang pamilya sina Guinoo at Gamboa.

Patunay na maayos ang samahan nina Guinoo at Gamboa ay muling pagsasama nila sa proyektong "Hoy! Love You" kung saan kasama rin nila ang isa rin sa sikat na love team ng ABS-CBN na sina Karina Bautista at Aljon Mendoza o KarJon.

Ayon kay Gamboa, ang pagiging propesyonal ang isa sa mga payo na ibinibigay niya at ni Guinoo sa KarJon.

"Actually ang itinuturo namin sa kanila ay more of pagiging professional. Dito sa Pilipinas mahilig tayo sa istoryang pag-ibig, sa mga palabas. Ang love team dapat ang personal na buhay ay hinihiwalay nila sa mga show nila, sa trabaho. Maging professional sila," ani Gamboa.

Magsisimulang ipalabas ang "Hoy, Love You" sa iWantTFC ngayong Lunes, alas otso ng gabi.

Narito ang "Magandang Buhay" tampok ang pagbisita nina Joross Gambo, Karina Bautista at Aljon Mendoza.

