Liza Soberano ibinahagi na marunong na siyang mag-surfing

MAYNILA — Ipinagmalaki ng aktres na si Liza Soberano ang isang bagong aktibidad na kaniyang natutunan.

Sa Instagram, ibinahagi ni Soberano na natuto siyang mag-surfing nang bumisita kamakailan sa Siargao, na bukod sa popular na beach destination ay isa ring sikat na surfing spot sa bansa.

"I can’t believe I know how to surf and now I just can’t wait to surf again," ani Soberano sa caption ng post tampok ang mga retrato niya habang nasa surfboard.

Dagdag pa ng aktres, nakaka-addict ang naturang water activity.

Ibinahagi rin ni Soberano na espesyal na sa kaniyang puso ang Siargao.

"Siargao has a special place in our hearts thanks to how sweet everybody is, even the locals who would wait for us on their little boats were so sweet and respectful," aniya.

Sa Siargao nagdiwang nitong Enero si Soberano ng kaniyang ika-23 kaarawan, kasama ang nobyo at on-screen partner na si Enrique Gil.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC