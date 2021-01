Alex Gonzaga, Mikee Morada kinasal na

Ibinahagi ngayong Linggo ni Alex Gonzaga na ikinasal na siya kay Mikee Morada.

Sa isang 11-minute vlog, kinumpirma ni Gonzaga ang naging wedding nila ni Morada, isang councilor sa Lipa, Batangas.

Ayon kay Gonzaga, November 2020 sila nagpakasal sa tahanan ng mga Gonzaga, sa isang simple at intimate na okasyong dinaluhan lang ng kaniyang pamilya at pamilya ni Morada.

Humigi rin ng paumanhin si Gonzaga sa kaniyang fans na hindi niya naibahagi agad ang balita.

"I'm very sorry netizens kung hindi ko na-ishare sa inyo agad because we wanted to celebrate together as a family muna," ani Gonzaga, na may 9.4 milyong subscriber sa kaniyang YouTube channel.

Ikinagulat ng ilang kasamahan ni Gonzaga sa industriya ang big announcement.

Sa huling bahagi ng video, sinabi ni Gonzaga na kung papalarin, matutuloy na ang kanilang grand wedding ngayong 2021.

-- Ulat ni Ganiel Krishnan, ABS-CBN News