Trina Candaza denies preventing Carlo Aquino from seeing their daughter

MANILA – Trina Candaza has broken her silence over her co-parenting set-up with ex-boyfriend Carlo Aquino following the actor’s recent statements that he allegedly does not get to see their daughter Mithi.

In an interview with Ogie Diaz for his vlog, Candaza said it’s not true that she prevents Aquino from seeing their daughter.

Candaza also said that it’s the two of them who provide for Mithi, contrary to Aquino’s claim that he’s financially supporting her and their daughter.

“I also pay half of our expenses. Para sa akin, dalawa kaming nagpo-provide,” she said.

“Pwede naman niya sabihin na nagsusustento siya kay Mithi kasi totoo 'yun. Pero para sabihin niya na dalawa kami na binubuhay niya, nakaka-offend sa part ko 'yun kasi nagtratrabaho din ako. Naghahanap ako ng ways ng income para ma-provide 'yung kulang sa binibigay na sustento,” she added.

Candaza also lamented how the society has different views of what makes a person a responsible parent.

“Ito napansin ko lang in general – kapag ang tatay nagbigay ng sustento for a month, mabuting tatay na sila. Pero kapag sa mga single moms, nagtratrabaho kami, inaalagaan namin 'yung anak namin, kapag may sakit 'yung bata, kami [ang nag-aalaga] pero once na may mali kaming magawa, masamang ina na kami,” she said.

While saying that Aquino is free to see Mithi anytime, Candaza said she only maintains one rule.

“Respect na lang muna sa akin na huwag muna ipakilala si Mithi sa mga panibagong partner. Kasi ayaw ko rin i-instill sa utak ng anak ko, sa values niya, na okay lang magpapalit-palit ng partner,” she said.

“Kaya para sa akin, if ever man dumating 'yung panahon na may papakasalan na siya, siguro 'yun kailangan na namin magkita-kita. Hahayaan ko na sila mag-bonding kasi 'yun na 'yung tatayong pangalawang in ani Mithi,” Candaza explained.

In the same interview, Candaza revealed that she and Aquino parted ways in December 2021.

Now that Aquino is dating again, Diaz asked Candaza if she’s happy for her former partner.

“Wala naman na ako [sa posisyon para magsalita] kung masaya siya or hindi. Good for him kung masaya siya. Ang sa akin lang is 'yung kay Mithi lang,” she said.

When asked if she still loves Aquino, she said: “Gusto ko maging honest Mama Ogs, kasi hindi naman ako ganito kung wala na talaga. Of course meron pa kasi daddy siya ng anak ko.”

“Kung titignan ko si Mithi, siyempre sino bang nanay ang ayaw bigyan ng buong pamilya 'yung anak niya? Pero kung iisipin ko yung naging relationship namin ni Carlo noon, parang hindi na rin magwo-work kung sakali man.”

