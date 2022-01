Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Bigating performance ang naging handog ng P-pop group na BINI kasabay ang OPM greats na sina Zsa-zsa Padilla at Regine Velasquez sa replay episode ng "ASAP Natin 'To" ngayong Linggo.

Sa kanilang segment sa isang 80s medley, inawit nila ang "I Will Always Love You" ng award-winning singer na si Whitney Houston.

Unang pumasok si Padilla sa stage, na sinundan ng BINI na kumanta ng chorus.

Sorpresa namang pumasok sa stage si Velasquez sa huling chorus.

Trending ang performance nila sa microsite na Twitter. Nasa ika-5 puwesto sa local trending topics ang "PowerSunday WithBINI" na may mahigit 12,600 tweets.

Lumahok din sa medley sina Nina at Lara Maigue, Maris Racal at AC Bonifacio, at si Sam Concepcion at Robi Domingo.

Naroon din sina Erik Santos, Jed Madela, Ogie Alcasid, at ang iDolls na umawit ng "How Do I Live" at "One Last Cry".