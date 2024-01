Kaso ng amang si Ronaldo Valdez, 'mishandled' ng pulis: Janno Gibbs

Humarap si Janno Gibbs kasama ang kanilang abogado na si Atty. Lorna Kapunan sa media nitong Lunes. Gretchen Fullido, ABS-CBN News

MAYNILA -- Hiniling ng pamilya ng singer at aktor na si Janno Gibbs na mag-public apology ang pulisya kaugnay ng aniya'y maling paghawak sa imbestigasyon ng pagkamatay ng amang si Ronaldo Valdez.

Sa unang pagkakataon, nagsalita na si Gibbs hinggil sa pagkamatay ng kaniyang ama noong Nobyembre.

Ayon kay Gibbs, "mishandled" ng pulis ang kaso, at hiniling niyang mag-public apology ang pulisya.

Patay na nang matagpuan si Valdez sa kaniyang kwarto noong Nobyembre 17, 2023.

Sa statement na binasa ng kanilang abogado na si Atty. Lorna Kapunan, inihayag nila ang pagkadismaya ni Gibbs sa maling paghawak o mishandling ng mga sensitibong impormasyon kaugnay sa imbestigasyon ng kaso ng kanyang ama na nagbunga ng trauma sa pamilya.



Kabilang sa hinanakit ni Gibbs ay ang bilis na pagkalat ng impormasyon sa media -- mula sa pagkalat ng report na may address niya, ang video, at ang vlog na siya pa ang pinalalabas na suspek.

"Such negligent handling of the investigation, and the consequent media attacks against my family caused us immense emotional distress. We strongly denounce, in the strongest terms possible, the evident mismanagement of the investigation and mishandling of sensitive data showing apparent lapses and breaches of confidentiality on the part of the Investigation Team," ani Gibbs sa kaniyang statement.

"We therefore demand that the PNP and the officers directly accountable for the lapses in the investigation make a public apology for the breach of trust and the trauma caused to my family," dagdag pa niya.

Nilinaw naman ni Gibbs na wala silang balak na kasuhan pa ang pulisya, lalo na't mayroon na umanong gumugulong na imbestigasyon ang kapulisan hingil sa mga pulis na sangkot sa kaso.

Matapos ang press conference, agad na tumawag si Quezon City Police District Director BGen. Redrico Maranan kay Gibbs at humingi ng paumanhin.

Humarap rin siya sa media para humingi ng paumanhin sa pamilya.

"Tayo ay humihingi ng paumanhin sa pamilya dahil sa sakit na idinulot ng paglabas ng video na involved ang isang pulis natin," aniya.

Walong pulis ng QCPD ang sinibak sa pwesto kaugnay ng pagkalat ng video at pagkawak sa imbestigasyon sa pagkamatay ni Valdez.

