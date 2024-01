Gladys Reyes, pinuri ang galing ni Maris Racal

MAYNILA -- Umani ng papuri mula sa beteranang aktres na si Gladys Reyes si Maris Racal.

Sa pinakabagong vlog ni Maricel Soriano, sinabi ni Reyes na isa si Racal sa "promising" na artista sa showbiz.

"First time ko to work with sa 'Here Comes The Groom' si Maris Racal. Si Maris po is one of the promising and talented actors that we have now. At saka musikera rin 'yung bata," ani Reyes na kilala sa kanyang pagiging

prima kontrabida.

"And, nakita ko rin 'yung kagutushan niya rin doon sa ginagawa niya. 'Yung respeto niya sa katrabaho, 'yung dedicaton ng bata," kuwento ni Reyes kay Soriano, ang tinaguriang Diamond Star.

Tila napapanahon naman ang naging papuri ni Reyes kay Racal na gumagawa ng ingay dahil sa tinatangkilik na tambalan nila ni Anthony Jennigs para sa seryeng "Can't Buy Me Love" na pinagbibidahan naman nina Donny Pangilinan and Belle Mariano.

Sa naging panayam ng ABS-CBN News kay Pangilinan, sinabi nito na masaya siya sa matagumpay na tambalan nina Racal at Jennings.

Samantala, pinapuruhan din ni Reyes at maging ni Soriano ang Kapamilya ator na si Enchong Dee na isa sa mga bida ng pelikulang "Gomburza."

