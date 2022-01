Mula sa ABS-CBN Entertainment

Tila may bagong panggigigilan ang mga Pilipino sa telebisyon sa pagdating ng karakter ni Sue Ramirez sa inaabangang serye na “The Broken Marriage Vow.”

Gagampanan ni Ramirez ang role ni Lexy Lucero na magiging kabit ni David Ilustre (Zanjoe Marudo) at karibal ng totoong asawa na si Dr. Jill Ilustre (Jodi Sta. Maria).

Dahil inaasahan nang kaiinisan ang kaniyang karakter sa palabas, sinabi ng aktres na mas magpapasalamat ito kung marami ang magagalit kay Lexy Lucero kapag umere na ang serye.

“Sa totoong buhay, hindi ako natatakot na ma-bash kung ang basehan naman ay character. The more na naba-bash ako, the more pa na magpapasalamat ako sa mga tao. At least, na-appreciate nila ’yung ginawa ko dun sa character,” ani Ramirez sa press conference nitong Miyerkoles.

“Alam ko naman na pagbinash nila ako, bina-bash siguro nila si Lexy. Pero hindi si Sue.”

Dagdag pa ni Ramirez, handa siyang tanggapin lahat ng gigil ng mga manonood at nais pa niya umanong sumali sa pamba-bash sa kaniyang karakter dahil maging siya ay nakaramdam ng inis noong ginagawa ang proyekto.

“Tatanggapin ko po lahat. Hindi po ako para pigilan sila sa nararamdaman at gigil nila sa mga character na gagampanan namin sa 'The Broken Marriage Vow.' Go, guys. Sasali pa kong mambash,” natatawang saad ni Ramirez.

Idinaan din sa biro ng aktres ang panawagan na huwag din namang masyadong manggigil. Huwag din aniya siyang papaluin ng payong dahil sa inis kay Lexy.

“Nananawagan po ako sa lahat. Kalma lang po tayo. May pandemic po ngayon. ’Wag po masyadong manggigil. Ang mga puso po ninyo,” hirit ni Ramirez.

Sundot pa nito, kung manggigil man ang mga manonood, siguraduhin i-tweet ang kanilang saloobin at emosyon upang makita rin ng bumubuo sa programa.

Pag-amin ni Ramirez, matindi ang kaniyang naging preparasyon para sa “The Broken Marriage Vow” lalo pa’t magkaiba sila ng personalidad ni Lexy sa totoong buhay.

“Iba kami maglakad, iba kami mag-isip, iba kami magsalita. So, talagang malaking-malaki ’yung adjustment na kailangan kong gawin,” paliwanag nito.

Kinailangan din niyang mag-aral mag-yoga dahil isang instructor si Lexy sa nasabing serye.

Inihanda rin niya ang sariling pangangatawan para sa role dahil may postura ang kaniyang karakter na iba sa kaniyang normal na gawi.

“Physically kailangan ko rin i-prepare ’yung sarili ko kasi may tindig e. May nire-require na postura si Lexy sa’kin na nakatulong din naman sakin. On a normal day, kuba po talaga ako, lagi ako naka-slouch. Natulungan ako ni Lexy na maging finesse. Kaya ko naman pala,” sambit ng aktres.

Umaasa si Ramirez na tatatak ang kaniyang karakter sa palabas sa mga Pilipinong manonood.

Mapapanood na sa mga ABS-CBN platform ang “The Broken Marriage Vow” sa Enero 24.

