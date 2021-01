Movie version ng BL na 'Hello Stranger' handog sa Valentine's

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Tinupad ng ABS-CBN Films at Black Sheep ang hiling ng fans nina Tony Labrusca at JC Alcantara na gawan ng pelikula ang kanilang boys love (BL) series na "Hello Stranger."

Ipalalabas ito sa Valentine's Day.

"Deserve ng mga fans na makita 'yung Hello Stranger in a cinematic type of point of view... BL is something that is accepted and being welcomed here in the Philippines especially in the mainstream media and I want to be part of that," ani Labrusca.

Natutuwa naman si Alcantara na BL ang magiging offering ng ABS-CBN Films sa araw ng mga puso.

"Sanay tayo na KathNiel, LizQuen, JaDine sa February, ngayon sobrang proud ako, sobrang saya ko na ang LGBTQIA+ community like itong BL series na ipapalabas this coming February, nakakatuwa lang binigyan ng chance this kind of palabas," ani Alcantara.

Mapapanood ang unang pasilip sa "Hello Stranger" movie sa Youtube channel ng Black Sheep pagkatapos ng TV Patrol.

–Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News