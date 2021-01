Janine Berdin, may hiling para sa kanyang kaarawan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Maagang ipinagdiwang ni Janine Berdin ang kanyang kaarawan sa naging pagbisita niya sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes.

Ipagdiriwang ni Janine ang kanyang ika-19 kaarawan sa Enero 28.

Sa pang-umagang programa ng ABS-CBN, ibinahagi ni Janine ang kanyang kahilingan para sa kanyang kaarawan.

"Siyempre No. 1 po na we all get through what we are going through kasi sobrang heavy po ng mga pagbabago na pinagdadanaan natin ngayon. So ang wish ko po talaga is I hope everybody adjust to what we are facing right now," ani Janine.

"Ang family ko sana ay maging safe sila. I hope everyone is safe. Kasi wala po talaga akong ini-expect a birthday ko ngayon. I just want everyone to be happy and to be safe 'yun lang po talaga," ani Janine.

Para sa kanyang kaarawan, nakatanggap naman ng mensahe ng pagmamahal at suporta si Janine mula sa kanyang mga magulang at mga kapatid.

Ayon kay Janine, bagamat hindi niya lagi nakakasama ang pamilya ay masayang-masaya sila tuwing magkikita.

"Sobrang happy po kami ng family ko lagi. Kahit minsan lang po ako nakakauwi, everytime na umuuwi po ako ay parang ang saya lang po lagi," ani Janine.

Sa programa, inawit ni Janine ang pinakabago niyang single na "Bulalakaw," isang Visayan song na isinulat ni Joanna Ang at opisyal na kalahok sa Himig 11th Edition.



Si Janine ay ang itinaghal na kampeon sa "Tawag ng Tanghalan" (TNT) season 2 noong 2018.

Bago sumabak sa TNT ng "It's Showtime, sumali rin sa iba't ibang kompetisyon si Janine tulad ng "The Voice Kids Philippines" at "Star Circle Quest: Search for the Next Kiddie Superstars 4."

