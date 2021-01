Ellen Adarna, iginiit na hindi niya gusto si Derek Ramsay

MAYNILA -- "Hindi naman si Derek ang gusto ko."

Ganito ang naging pagtanggi ng aktres na si Ellen Adarna sa isyung nag-uugnay sa kanya at sa aktor na si Derek Ramsay.

Naging laman ng balita ang dalawa matapos maglabasan ang kanilang mga retrato at video sa social media na kuha sa isang pagtitipon na ginanap sa bahay mismo ni Derek noong Enero 11.

Kasama sa naging pagtitipon ang ilan sa kanilang mga kaibigan at mga kasamahan sa showbiz na sina John Estrada at Ruffa Gutierrez na siyang nagbahagi sa Instagram ng nag-viral na mga retrato at video.

Nito lamang Huwebes, isang selfie niya ang ibinahagi ni Derek sa Instagram.

Sa comment section ay nag-iwan si Ellen ng mga salitang: "Makuha ka sa tingin and pickup lines pak!"

Dahil sa kayang komento ay may ilang netizen na pumuna sa aktres. Ilang netizen din ang nagtanggol kay Ellen.

"Nag-comment lang malandi agad?" pagtatanggol ng isang netizen kay Ellen laban sa isa ring netizen.

Dito ay nagkomento si Ellen at sinabing hindi niya gusto si Derek.

"... actually di man si derek ung gusto ko.. parehos kami ng gusto si @galibearstravel yan talaga ung totoo kaya wag kana ma strong jan," pabirong komento ni Ellen na tinag ang kanilang kaibigang si Gali Gonzaga≥

"Ayokong ishare si @galibearstravel akin lang sya @maria.elena.adarna," pabirong hirit naman ni Derek.

Sagot naman ni Ellen: "May the best man win."

Sa nasabi ring comment section, sinagot ni Derek ang isang netizen na nagsabi sa kanyang "start flirting again."

Sagot ni Derek: "... stay single muna."

Sa ngayon ay parehong single sina Ellen at Derek na parehong dumaan sa kontrobersiyal na hiwalayan.

Si Ellen ay huling naugnay kay John Lloyd Cruz, samantalang kakahiwalay lang ni Derek sa aktres na si Andrea Torres nito lamang Nobyembre.



Related video:

Watch more in iWantTFC