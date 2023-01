Vice Ganda, may pahiwatig sa isang magbabalik-Showtime sa Lunes

Mula sa Instagram account nina Vhong Navarro at Vice Ganda

MAYNILA – Tila may pahiwatig ang mainstay host ng “It’s Showtime!” na si Vice Ganda sa napipintong pagbabalik ng isang kasamahan sa noontime program.

Nitong Biyernes, ikinuwento ni Vice sa opening spiel niya na may nakausap siya na excited nang magbalik sa “Showtime” sa darating na Lunes.

Bagamat walang pangalang binanggit, malakas ang kutob ng madlang pipol na si Vhong Navarro na ang tinutukoy ni Vice rito.

Kuwento pa ng komedyante, pinayuhan niya ang nakausap na dalhin ang excitement sa kaniyang pagbabalik lalo pa’t “kinampihan at pinaniwalaan” siya ng mga manonood.

“May kausap nga ako kaninang madaling-araw, eh. Sabi ko nga sa kaniya , ‘Bitbitin mo yang excitement mo. Sa sobra na mabibigat ng pinagdaanan mo last year, ang pinakamaganda namang kasama niyan, eh, sinamahan ka, kinampihan ka at pinaniwalaan ka ng madlang pipol. Kaya bitbitin mo yang excitement mo pagbalik mo sa Lunes,” saad ni Vice.

Napasigaw naman ang iba pang host ng program na tila sabik nang makita muli at makasama sa entablado ang nakausap ni Vice.

Nagpasalamat din ang mga host sa madlang pipol dahil hindi anila sila pinabayaan ng mga ito lalo na sa mga madidilim na yugto ng kanilang buhay.

“Yan ang swerte natin. Hangga't may madlang pipol tayong sinasandalan, hindi tayo matitibag. Thank you so much madlang pipol,” sambit pa ni Vice.

Ilan buwan ding nawala sa palabas si Navarro matapos makulong nang muling buksan ang kasong rape na isinampa sa kaniya ni Deniece Cornejo.

Dalawang buwang nanatili ang aktor at host sa National Bureau of Investigation (NBI) bago ilipat sa Taguig City Jail.

Napagbigyan itong magpiyansa noong Disyembre kaya nakalaya sa kulungan at nakasama ang pamilya bago ang Kapaskuhan.

Mariing itinatanggi ni Navarro ang alegasyon.

