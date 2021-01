Ilang miyembro ng MNL48, ipinamalas ang iba pa nilang talento

MAYNILA -- Ipinamalas ng walo sa mga miyembro ng grupong MNL48 ang iba pa nilang talento sa naging pagbisita nila sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes.

Sa programa, kinuwento rin nina Abby, Gabb, Coleen, Brei, Jamie, Sheki, Amy, at Frances ang kanilang pagsisikap at kung ano ang pinagkakaabalahan nila noon bago maging mga miyembro ng MNL48.

Si Gabb, maliban sa pagiging estudanyante ay sumali rin noon sa isang beauty pageant. Kaya ipinakita ni Gabb kung paano niya ipapakilala ang sarili sa isang patimpalak.

Maliban sa pagiging estudyante, isa namang triathlete si Frances. Ayon kay Frances, malaki ang tulong ng pagiging atleta niya sa training nila sa MNL48.

Maliban naman sa paggawa ng commercial ay lumabas na rin sa ilang programa sa telebisyon si Coleen, habang si Abby naman ay isang ramp model.

Ayon naman kay Jamie, isa siyang full-time student na nag-aaral sa isang science high school, pero ang talagang pinangarap niya ay maging isang idol.

Maliban naman sa pagiging estudante, isa ring talent at lumabas na sa ilang programa sa telebisyon si Sheki.

Ipinamalas naman ni Amy ang galing sa pagbuo sa Rubik's cube. Maliban sa pagiging estudante, ang pag-awit at pagsayaw ang pinagtuunan ng pansin ni Amy.

Ang pagsabak naman sa mga contest ang pinagkaabalahan noon ni Brei na tatlong beses na nag-audition sa "Voice Teens" at dalawang beses naman sa "Tawag ng Tanghalan." Ayon kay Brei, hindi siya sumuko na makapasok sa showbiz dahil pangarap niya ang magpasaya at magtanghal.

Mula sa ilang libong nag-audition, 48 ang napili noong 2018 para maging parte ng MNL48, ang unang Filipino idol group at pangatlong international sister group ng AKB48 ng Japan.

Dahil sa pandemya, inanunsiyo noong nakaraang taon ng pamunuan ng MNL48 na magbabawas sila ng miyembro, pero nilinaw nila na hindi mabubuwag ang grupo.

Sa kabila ng mga pagsubok at mga nagsisipag-alisang miyembro, nais ng grupo na patuloy na magtanghal.

"Kasi ang dami na pong umalis pero kami mag-i-stay pa rin kami para iangat ang grupo and hanggang may naniniwala at hanggat may 1% pa kumbaga 'yung alab ng puso mo ay nandoon pa ay ilaban pa natin ito hanggang kaya. Lalo na ngayon na napo-promote na kami," emosyonal na pagbabahagi ni Sheki na kabilang sa first generation ng MNL48.

Narito ang "Magandang Buhay" tampok ang walo sa mga miyembro ng MNL48.

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC

Related video:

Watch more in iWantTFC