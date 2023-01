MAYNILA -- Hindi napigilan ni Kim Molina ang maiyak nitong Biyernes dahil sa pagkikita nila ng idolong si Regine Velasquez sa "Magandang Buhay."

Sa pang-umagang programa ng ABS-CBN, bago pa man ang kanilang pagkikita sa studio ay hindi na napigilan ni Molina ang lumuha sa pagkukuwento kung paanong naging inspirasyon niya si Velasquez sa pagkanta.

"Kasi sobrang inspiration ko siya, naiiyak ako. Kasi naalala ako nung bata ako tinuturuan ako ni daddy tapos lagi kaming magkaaway ni daddy kasi hindi ko maabot," ani Molina, nang biglang dumating si Velasquez.

Ayon kay Molina, tulad ni Velasquez, ang ama niya rin ang tumulong sa kanya para mahasa siya sa pagkanta.

Sa programa, nag-duet naman si Molina at Velasquez ng ilang linya mula sa awiting "To Reach You."

Kasama ni Molina ang nobyo na si Jerald Napoles kung saan inimbitahan nila ang mga manonood na suportahan at panoorin ang kanilang pelikulang "Girlfriend Na Pwede Na" na ilalabas sa mga sinehan sa Enero 18.

