MANILA -- Actor JC Santos expressed his gratitude to fans and moviegoers for watching his Metro Manila Film Festival (MMFF) 2022 entry “Family Matters.”

“Siyempre, nakaka-proud. In-enjoy lang namin ‘yung pelikula. Hindi naman in-expect na mag-e-enjoy kami sa paggawa ng pelikula na about family. Binigay talaga namin ang puso namin. Ngayon na patuloy siyang tinatangkilik ng mga tao, overwhelming talaga,” Santos said.

About the good reviews from the audience, he said: “I think na-capture talaga ni Direk Nuel Naval ‘yung beauty ng pamilyang Pilipino.”

During the Metro Manila Film Festival Gabi ng Parangal, netizens and movie critics felt “Family Matters” got snubbed.

Asked for his reaction, Kapamilya actor said: “Okay lang sa akin. Audience na ang makakapagsabi. Audience na ‘yung award namin.”

He continued: “Hindi ako disappointed. Marami pa namang ibang award-giving bodies. Pwede naman bumawi sa iba. At least na-recognize kami, ‘yung nomination ni Tito Nonie Buencamino. Tapos may isang trophy kami na iniuwi.”

“Marami na akong pinuntahan na ibang award-giving bodies at hindi mo talaga masasabi ‘yung gusto nila,” he said.

JC gives updates on 'Dirty Linen'

After the success of his MMFF movie, Santos is back on TV.

“Mayroon akong teleserye titled 'Dirty Linen.' Balik teleserye ako sa Dreamscape. Ang role ko ay si Lemuel, isang police/investigator,” he said during BeautéHaus opening in Angeles City, Pampanga, which he endorses.

“Nasa third cycle pa lang kami ng teleserye. Exciting ‘yung serye namin kasi ang daming kasamang magagaling na mga artista. Kasama ko rito sina Ms. Tessie Tomas, John Arcilla, Joel Torre, Janine Gutierrez, Janice de Belen, Angel Aquino.

“Iba ang serye namin na ito. Revenge ng isang tao.

“Sa ngayon, ang nakakaeksena ko pa lang ay sina Soliman Cruz at Susan Africa.”

Santos said as an actor it is his responsibility to deliver honest acting that the viewers can relate.

“Mayroong pressure, sobra. Kailangan kong mag-step up nang sobra at kailangan kong aralin ‘yung role ko kasi nakakahiya sa kanila. Ang gagaling nilang lahat," he said.

“Exciting lahat ng characters. Exciting lahat ng gagawin nila. Unpredictable na naman ang gagawin ng Dreamscape ngayon,” Santos ended.