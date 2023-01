MAYNILA -- Hula ng paranormal expert na si Stargazer para sa taong 2023 ang biglaang kamatayan ng isang komedyante at maaring problema sa kalusugan ng isang aktres.

Maliban sa mga kontrobersiya na posibleng tumama sa ilang showbiz personalities ay marami pang prediksyon si Stargazer kabilang na ang panibagong misteryosong sakit.



“Sudden death ng isang komedyante. Isang beteranong aktor dapat mag-ingat sa kanyang kinakain... Si aktres G, mas dapat pag-ingatan na ang kanyang health,” sabi niya sa YouTube video na mapapanood sa FYE Channel na may titulong ”2023 Predictions ni Stargazer.”

“Isang pamosong singer ang kailangan ding mag-ingat sa kanyang kalusugan. Isang former songstress ay magiging kontrobersyal dahil sa bisyo,” dagdag pa ni Stargazer.



Nagbigay din ng payo si Stargazer sa mga manonood na maging bukas sa kanyang mga hula at ikonsidera itong babala para mapaganda ang buhay.



“Ang attitude natin is keep an open mind. Wala naman masama po na ikaw ay mag-iingat. Kaya po nabigyan ng gifts na ito is to warn ang make our lives better,” aniya.



Hula rin ni Stargzer ang posibilidad ng riot at strike at kalamidad tulad ng lindol, pagputok ng bulkan, at tsunami, isang panibagong misteryosong sakit, at bagong hayop na madidiskubre sa Amazon.



Inilahad din ng dating DZMM anchor ang proseso na pinagdadaanan niya para magamit ang kanyang psychic ability at mabuo ang kanyang annual predictions, kabilang na ang pagdarasal at meditation. Sinabi rin niya na kung minsan dumarating ang kanyang mga vision ng hindi inaasahan.



“Hindi po lahat dumarating in one sitting. May mga pagkakataon na even in my dreams pupunta po 'yan at paggising ko maaaala ko at isusulat ko. Minsan nanahimik po ako dumadating ang vision. Or even pag may kausap ako nagko-cross po ang vision,” aniya.



Napapanood si Stargazer sa “Pinoy Vibes” sa FYE Channel sa kumu at sa “Pinoy Paranormal Mysteries” sa FYE YouTube channel.

