MAYNILA -- Ikinalugod ni Susan Roces ang paglagda ni Pangulong Rodrigo Duterte ng Republic Act 11608 o "An Act renaming Roosevelt Avenue in the Legislative District 1 of Quezon City as Fernando Poe Jr.“

“Maraming salamat sa inyong pagkilala at pagpapahalaga sa aking kabiyak sa pagpapangalan sa kanya ng FPJ Avenue,“ sabi ng biyuda ni FPJ sa kanyang pahayag sa ABS-CBN News ngayong Huwebes.

“Maging inspirasyon sana ang kababaang-loob, malasakit sa kapwa, at pagmamahal sa sining ni FPJ sa bawat daraan sa abenidang ito,“ dagdag ni Ginang Poe na bahagi pa rin ng long-running Kapamilya serye na “FPJ’s Ang Probinsyano” na inspired ng pelikula nuon ng Hari ng pelikulang Pilipino.

Pinarangalan ang yumaong National Artist sa kanyang pagbida sa mahigit 300 pelikula, kabilang ang kanyang mga prinodyus, sa halos limang dekada niya sa movie industry.

Lumaki si FPJ sa Roosevelt Avenue, ang unang legislative district sa Quezon City kung saan matatagpuan ang ancestral home ng mga Poe. Malapit din dito ang FPJ studios.

Ang 2.9-kilometrong kalsada ay nasa pagitan ng Epifanio de los Santos Avenue sa hilaga at Quezon Avenue naman sa timog.

Inaatasan ng batas ang Department of Public Works and Highways na mag-isyu ng panuntunan, kautusan at circular para sa pagpapatupad ng probisyon sa loob ng 60 araw mula sa pagiging epektibo nito.