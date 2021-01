'New year, new kilig': Maymay at Edward, hatid ay 'dobleng happiness' sa 'Princess DayaReese'

MAYNILA -- Isang espesyal na imbitasyon ang ibinahagi nina Maymay Entrata at Edward Barber sa mga manonood ng programang "Sakto" sa TeleRadyo.

Nitong Miyerkoles, inanyayahan ng tambalan nina Maymay at Edward ang kanilang mga tagahanga na nakasubaybay sa pang-umagang programa na panoorin ang kanilang bagong pelikula na "Princess DayaReese."

"Dahil bagong taon, may bago kaming handog sa inyo, mga Kapamilya," pauna ni Maymay.

"New year, new kilig. Siguradong sasaya ang buong pamilya sa isang kuwento na hindi dapat palagpasin,'" hirit naman ni Edward.

"Ako po ito si Reese, the one and only prinsesa ng pandaraya at si Princess Ulap na totoong prinsesa. Yes, dobleng princess at dobleng happiness and hatid namin simula ng 2021," ani Maymay tungkol sa kanyang karakter sa pelikula.



Sa nakakakilig na proyekto, isang peryodista naman ang karakter ni Edward.

"Ako naman po rito si Caleb Abdon isang journalist who wants to unravel all the secrets big and small of the kingdom of Oro. Kaya humanda kayo sa isang adventure na walang ka-level at walang kapa-Reese," hirit naman ni Edward.

Sa direksiyon ni Barry Gonzalez, mapapanood ang "Princess DayaReese" sa pamamagitan ng KTX.ph (ktx.ph), Iwant TFC (iwanttfc.com), IPTV, Cignal PPV (my.cignal.tv), at Sky Cable PPV (mysky.com.ph/cinexpress) sa halagang P150 kada tiket.

Mapapanood din sa ilang sinehan ng SM, Ayala at CityMall ang pelikula.

Samantala, ipinakita naman ng ma tagahanga nina Maymay at Edward ang suporta sa espesyal na paanyaya na ginawa nila sa "Sakto" nang mag-trending ang hashtag #MayWardSaSakto sa Twitter sa Pilipinas nitong Miyerkoles ng umaga.

Narito ang "Sakto" tampok ang imbitasyon ng MayWard. Panoorin ang video mula sa markang 45:11 hanggang 49:37

