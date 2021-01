Daniel, Kathryn asked: 'Are you ready to get married?'

MANILA – Several celebrities got engaged in the past year and in the first few days of 2021, like former “Pinoy Big Brother” housemate Patrick Sugui and social media influencer Aeriel Garcia, who announced their engagement after two years together, last month.

And in line with this, the couple's friends Daniel Padilla and Kathryn Bernardo were quizzed if they plan to follow suit, especially since they have been together for almost nine years now.

Speaking during the finale press conference of “The House Arrest of Us” on Wednesday, Padilla stressed that their timeline as a couple remains unchanged and they still do not want to rush into anything.

“Hindi namin puwedeng biglain 'yung mga ganyang bagay. Sa amin ha? Siyempre iba-iba naman ang trip ng lahat. Pero kami kasi parang nakaplano 'yun, nakalista 'yung mga dapat naming gawin para hindi rin kami ma-rattle sa mga decision na gagawin namin,” he said.

The actor noted that if they hurry into getting engaged and eventually settling down, this might just cause problems in the future.

“Kapag binigla niyo 'yung isa’t isa, doon papasok ang mga problema. Kapag masyadong biglaan ang mga bagay, baka dun kami biglang magkaproblema. Nilalatag muna namin ang mga bagay, pinaplano namin,” he said.

Bernardo, on the other hand, said they would settle with their roles as a bridesmaid and groomsman for now before they think of their own wedding.

“Chill muna tayo. May mga kaibigan kaming engaged. Duty namin maging best bridesmaid and groomsman muna. Iba din naman 'yung age namin sa kanila. Like what DJ said kanina, iba-iba tayo ng timing lahat. Kami siguro komportable kami na bago tumalon sa ganyang klaseng buhay, kailangan ready kami. Ayaw namin na masira 'yung relationship just because hindi kami ready pareho,” she said.

“Yun yung natutunan namin sa ‘The Hows of Us’ na kailangan pareho kayong ready and 'yung pamilya namin ready. Baka mahimatay si mama and Tita Karla kapag biglang sinurprise namin sila. Aayusin muna namin 'yung sa mga kaibigan naming ikakasal. Huwag tayo magpa-pressure just because nag-propose sila, dapat kami na din,” she added.

Nonetheless, Bernardo and Padilla both believe that they have already found “the one” in each other.

“Perfect siya for me because una, I always say this, she makes me a better person. 'Yun lang naman 'yung sa akin. Kapag nawawala ako sa riles, binabalik lang niya ako ng binabalik. Masyado akong makulit na bata. Si Kathryn 'yung gumagabay sa akin. Siya ang ilaw ko,” said Padilla.

“Hindi perfect 'yung relationship namin. Hindi ako perfect, hindi rin siya perfect and alam naman namin 'yun. Pero 'yun 'yung nakaka-excite 'di ba? Kaya nga masaya siya, kung anong adventure man itong pinasok namin, ilang taon na pero hanggang ngayon nandito pa rin kami because it’s worth it,” added Bernardo.

Saying Padilla makes her happy, Bernardo confessed she could not imagine her future without him in it.

Having said all these things, are they ready to live together in one house?

“Hindi pa siguro, hindi pa kami handa magsama sa isang bahay. Magpapakasal muna kami saka kami magsasama sa isang bahay dahil si Kathryn nandiyan pa si Lhexine (Bernardo’s niece), bata pa si Lhexine. Siya ang ate nun. Binabantayan niya pa. Ako naman, nandiyan pa 'yung mga kapatid kong babaita na binabantayan ko pa rin. Marami pa kaming mga bantayang magaganap. Magpapakasal muna kami,” Padilla explained.

Padilla will be turning 26 this year, while Bernardo will be turning 25.

